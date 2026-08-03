İçişleri Bakanlığı, kamu kurumları ile nüfus müdürlükleri arasındaki işlemleri hızlandırmak ve kağıt israfının önüne geçmek amacıyla yeşil ve gri pasaport başvuru süreçlerini baştan sona dijitalleştirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte pasaport talep süreçlerinde yıllardır uygulanan fiziki evrak trafiği resmen sona erdi.

Oksijen’in haberine göre yeni sistem kapsamında kamu kurumları tarafından düzenlenen pasaport talep formları, yetkili amirlerce elektronik imza ve dijital onay ile hazırlanacak.

Elektronik ortamda oluşturulan bu belgeler, fiziki olarak elden taşınmak yerine doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) aktarılacak.

Başvuru anında Nüfus Müdürlükleri, yetkili kurum tarafından iletilen belgelerin doğruluğunu MERNİS üzerinden eş zamanlı olarak kontrol edebilecek.

EKSİK EVRAK NEDENİYSE YAŞANAN GECİKMELER BİTİYOR

Yeni dijital altyapının sağladığı başlıca kolaylıklar şöyle sıralandı:

• Basılı Form Zorunluluğu Kalktı: Başvuru sahiplerinin yanlarında basılı talep formu taşıma veya fiziki mühür bastırma zorunluluğu kalmadı.

• Süreçler Hızlanacak: Eksik, hatalı veya eksik imzalı belgeler sebebiyle yaşanan işlem gecikmelerinin ve randevu aksamalarının önüne geçilecek.

• Güvenli Entegrasyon: Belgeler doğrudan e-imza ile sistem üzerinden onaylandığı için evrakta sahtecilik riski ortadan kalkacak ve süreç daha güvenli hale gelecek.