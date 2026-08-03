İş Yatırım'ın temmuz ayı hisse tercihleri belli oldu. Kurumun en yüksek net alımı 5,17 milyar TL ile ISGLK'da, en yüksek net satışı ise 3,58 milyar TL ile THYAO'da oldu.
İş Yatırım'ın temmuz ayına ilişkin net alım-satım verileri yatırımcıların radarına girdi. Kurum, ay boyunca en yüksek net alımı 5,17 milyar TL ile ISGLK'da gerçekleştirirken, YKBNK, ZPLIB, GARAN ve ISCTR de en fazla para girişi olan hisseler arasında yer aldı. Satış tarafında ise THYAO ilk sırada yer aldı. İşte İş Yatırım'ın temmuz ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler...
İŞ YATIRIM'IN TEMMUZ AYINDA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım (TL)
|Pay (%)
|Ortalama Maliyet (TL)
|ISGLK
|5.169.858.197,50
|21,08
|619,262
|YKBNK
|3.740.617.840,26
|15,25
|33,772
|ZPLIB
|1.061.915.468,45
|4,33
|195,782
|GARAN
|741.136.244,30
|3,02
|127,894
|ISCTR
|732.023.323,83
|2,98
|14,239
EN GÜÇLÜ SATIŞ THYAO'DA GERÇEKLEŞTİ
İş Yatırım'ın temmuz ayında en yüksek net satış yaptığı hisse THYAO oldu. Kurum, bu hissede 3 milyar 584 milyon 877 bin 203 TL net satış gerçekleştirdi.
|Hisse
|Net Satış (TL)
|Pay (%)
|Ortalama Maliyet (TL)
|THYAO
|-3.584.877.203,00
|9,00
|348,561
|DAPGM
|-2.274.686.629,55
|5,71
|9,527
|BIMAS
|-2.146.534.497,75
|5,39
|376,881
|CWENE
|-1.968.742.026,82
|4,94
|38,124
|TEHOL
|-1.853.956.837,40
|4,65
|41,437
TEMMUZ AYINDA NET HACİM EKSİ BÖLGEDE KALDI
Verilere göre İş Yatırım'ın 1-31 Temmuz 2026 dönemindeki toplam net hacmi -15 milyar 321 milyon 730 bin 584 TL olarak gerçekleşti.
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