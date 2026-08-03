İş Yatırım'ın temmuz ayına ilişkin net alım-satım verileri yatırımcıların radarına girdi. Kurum, ay boyunca en yüksek net alımı 5,17 milyar TL ile ISGLK'da gerçekleştirirken, YKBNK, ZPLIB, GARAN ve ISCTR de en fazla para girişi olan hisseler arasında yer aldı. Satış tarafında ise THYAO ilk sırada yer aldı. İşte İş Yatırım'ın temmuz ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler...

İŞ YATIRIM'IN TEMMUZ AYINDA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Ortalama Maliyet (TL) ISGLK 5.169.858.197,50 21,08 619,262 YKBNK 3.740.617.840,26 15,25 33,772 ZPLIB 1.061.915.468,45 4,33 195,782 GARAN 741.136.244,30 3,02 127,894 ISCTR 732.023.323,83 2,98 14,239

EN GÜÇLÜ SATIŞ THYAO'DA GERÇEKLEŞTİ

İş Yatırım'ın temmuz ayında en yüksek net satış yaptığı hisse THYAO oldu. Kurum, bu hissede 3 milyar 584 milyon 877 bin 203 TL net satış gerçekleştirdi.

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Ortalama Maliyet (TL) THYAO -3.584.877.203,00 9,00 348,561 DAPGM -2.274.686.629,55 5,71 9,527 BIMAS -2.146.534.497,75 5,39 376,881 CWENE -1.968.742.026,82 4,94 38,124 TEHOL -1.853.956.837,40 4,65 41,437

TEMMUZ AYINDA NET HACİM EKSİ BÖLGEDE KALDI

Verilere göre İş Yatırım'ın 1-31 Temmuz 2026 dönemindeki toplam net hacmi -15 milyar 321 milyon 730 bin 584 TL olarak gerçekleşti.

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