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İş Yatırım'ın temmuz ayı hisse tercihleri belli oldu. Kurumun en yüksek net alımı 5,17 milyar TL ile ISGLK'da, en yüksek net satışı ise 3,58 milyar TL ile THYAO'da oldu.

İş Yatırım'ın temmuz ayına ilişkin net alım-satım verileri yatırımcıların radarına girdi. Kurum, ay boyunca en yüksek net alımı 5,17 milyar TL ile ISGLK'da gerçekleştirirken, YKBNK, ZPLIB, GARAN ve ISCTR de en fazla para girişi olan hisseler arasında yer aldı. Satış tarafında ise THYAO ilk sırada yer aldı. İşte İş Yatırım'ın temmuz ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler...

İŞ YATIRIM'IN TEMMUZ AYINDA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
ISGLK 5.169.858.197,50 21,08 619,262
YKBNK 3.740.617.840,26 15,25 33,772
ZPLIB 1.061.915.468,45 4,33 195,782
GARAN 741.136.244,30 3,02 127,894
ISCTR 732.023.323,83 2,98 14,239
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EN GÜÇLÜ SATIŞ THYAO'DA GERÇEKLEŞTİ

İş Yatırım'ın temmuz ayında en yüksek net satış yaptığı hisse THYAO oldu. Kurum, bu hissede 3 milyar 584 milyon 877 bin 203 TL net satış gerçekleştirdi.

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
THYAO -3.584.877.203,00 9,00 348,561
DAPGM -2.274.686.629,55 5,71 9,527
BIMAS -2.146.534.497,75 5,39 376,881
CWENE -1.968.742.026,82 4,94 38,124
TEHOL -1.853.956.837,40 4,65 41,437

TEMMUZ AYINDA NET HACİM EKSİ BÖLGEDE KALDI

Verilere göre İş Yatırım'ın 1-31 Temmuz 2026 dönemindeki toplam net hacmi -15 milyar 321 milyon 730 bin 584 TL olarak gerçekleşti.

İş Yatırım 1 ay boyunca bu hisseleri aldı!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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