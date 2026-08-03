The Goldman Sachs Group, Inc., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarında önemli bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026 tarihinde Goldman Sachs International, Kardemir'in 1.684.872 adet A Grubu payını satın aldı.

PAY ORANI YÜZDE 5 EŞİĞİNİ GEÇTİ

KAP'ta yer alan bildirimde, söz konusu işlemin ardından The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kardemir'de dolaylı olarak sahip olunan pay ve oy haklarının 30 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 5 eşiğini aştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, pay alımını gerçekleştiren Goldman Sachs International'ın, The Goldman Sachs Group, Inc. kontrolü altında faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

KARDEMİR HİSSESİ ARACI KURUM VERİLERİ

Goldman Sachs'ın Kardemir'de (KRDMD) payını yüzde 5 eşiğinin üzerine taşımasının ardından, yatırımcılar hissedeki gün içi aracı kurum dağılımını yakından takip ediyor.

3 Ağustos 2026 saat 14.33 itibarıyla oluşan verilere göre, ilk 5 alıcı kurum toplam 3.417.885 lot, ilk 5 satıcı kurum ise 4.060.803 lot işlem gerçekleştirdi. Böylece ilk 5 kurum bazında 642.918 lot net satış oluştu.

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