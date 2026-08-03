'Kızıl altın' olarak da anılan bakır, yeniden tarihi zirvesine yaklaşırken küresel piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Fiyatlar libre başına 6,50 dolara yükselirken, haziran ayında görülen 6,67 dolarlık rekorla arasındaki fark yüzde 3'ün altına indi. Çin'de stokların yaklaşık yüzde 84 erimesi ve ABD'ye yönelen sevkiyatlar yükselişte etkili oldu.

FİYAT İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bakır vadeli işlemleri haftanın ilk işlem gününde libre başına 6,50 dolara yaklaşarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyat önceki güne göre yaklaşık yüzde 1 yükselirken, son bir ayda yüzde 5'in üzerinde, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 46'nın üzerinde değer kazandı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakırın son resmi fiyatı ise ton başına 13.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Nakit fiyatın vadeli fiyatın üzerine çıkması, fiziki bakıra yönelik kısa vadeli talebin güçlü kaldığını gösteriyor.

REKOR SEVİYEYE ÇOK YAKLAŞTI

Bakır, haziran ayında libre başına 6,67 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Güncel fiyatla rekor arasındaki fark yüzde 3'ün altına geriledi.

Analistlere göre piyasadaki fiyatlamada artık yalnızca Çin ekonomisine yönelik beklentiler değil, bölgesel stok farklılıkları ve ABD'nin olası gümrük tarifeleri de belirleyici rol oynuyor.

Yeni bir rekor için en kritik eşik 6,67 dolar seviyesi olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması Çin talebi ve küresel sanayi görünümüne bağlı olacak.

ÇİN'DE BAKIR STOKLARI YÜZDE 84 ERİDİ

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de borsa stokları mart ayındaki zirveden bu yana sert geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen stoklar 433 bin tonun üzerinden 70 bin tonun altına inerek yaklaşık yüzde 84 azaldı.

Yerli izabe tesislerindeki bakım çalışmaları rafine bakır üretimini sınırlandırırken, hurda bakır tedarikindeki sorunlar da arzı daraltıyor.

Çinli alıcıların ithal bakır için ödediği Yangshan primi ise hazirandaki 59 dolardan 115 dolara yükselerek son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD TARİFELERİ PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ

Bakır piyasasındaki arz dengesizliğinin önemli nedenlerinden biri de ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük tarifeleri oldu.

Belirsizlik nedeniyle sevkiyatların önemli bölümü Amerikan depolarına yönelirken, ABD'deki vadeli fiyatların Londra fiyatlarının üzerinde seyretmesi ticaret şirketlerini bu pazara sevkiyat yapmaya teşvik etti.

ABD'nin rafine bakır ithalatı 2025 yılında yüzde 80 artarak 1,64 milyon tona ulaştı. 2026'nın ilk beş ayında ise ithalat yüzde 13 yükseldi.

Bugün Amerikan depoları, küresel borsalarda görülebilen bakır stoklarının yaklaşık yüzde 58'ini elinde bulunduruyor.

LONDRA'DA KULLANILABİLİR STOK AZALIYOR

ABD'ye yönelen sevkiyatlar ve Çin'in yeniden ithalata ağırlık vermesi, Londra Metal Borsası depolarındaki stokları da düşürdü.

LME bakır stokları mayıs ayında 400 bin tonun üzerindeyken, temmuz sonunda 250 bin tonun altına geriledi.

Depolardaki metalin önemli bölümünün teslimat için ayrılmış olması nedeniyle piyasada hemen kullanılabilecek bakır miktarı açıklanan stokların oldukça altında bulunuyor.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ TALEBİ DESTEKLİYOR

Bakırın uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurlar arasında yapay zeka veri merkezleri, elektrik şebekeleri, elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımları yer alıyor.

Yüksek kapasiteli veri merkezlerinde kullanılan elektrik kabloları, transformatörler, soğutma sistemleri ve şebeke bağlantıları bakır talebini artırırken, elektrikli araçlar da geleneksel otomobillere göre daha fazla bakır tüketiyor.

Ancak uzmanlar, yüksek fiyatların üreticileri alüminyum gibi alternatif metallere yöneltebileceği ve bu durumun uzun vadede talebi sınırlayabileceği uyarısında bulunuyor.