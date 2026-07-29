Petrol fiyatları, önceki seansta yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması ve OPEC+'ın üretim artışlarına ara verebileceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Çarşamba günü işlemlerinde Brent petrol yüzde 3,2 yükselerek 86,80 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 3,4 artışla 81,95 dolara çıktı.

ABD STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI DESTEKLEDİ

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 24 Temmuz ile sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları yaklaşık 3,3 milyon varil azaldı.

Aynı dönemde benzin stokları 918 bin varil, distilat stokları ise 355 bin varil arttı. Piyasalar şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok verilerine odaklandı.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINI DURDURABİLİR

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise OPEC+ cephesinden geldi.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, grup gönüllü üretim kesintileri kapsamında piyasaya geri dönen varillerin ardından ekim ayından itibaren üretim artışlarını üç ay süreyle durdurmayı değerlendiriyor.

Olası bir arz kısıtlaması beklentisi, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

DÜN YÜZDE 5 DÜŞMÜŞTÜ

Petrol fiyatları salı günü, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisiyle yaklaşık yüzde 5 gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyelerine inmişti.

Ancak ABD stok verileri ve OPEC+ beklentileriyle birlikte piyasa yönünü yeniden yukarı çevirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ PLAN

Öte yandan Reuters'a konuşan kaynaklara göre Umman, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin İran'a yeni bir teklif sundu.

Körfez ülkelerinin desteklediği plana göre boğazı kullanan gemilerden gönüllü geçiş ücreti alınması öngörülüyor. Teklifin, savaş nedeniyle aksayan ticaretin normalleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.