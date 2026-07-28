Altın fiyatları Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle baskı altında kalırken, küresel varlık yönetim şirketi State Street Global Advisors dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Kurumun Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, ons altının önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde 4.750-5.500 dolar bandına yükselebileceğini belirtti. Bu tahmin, mevcut 4.047 dolar seviyesine göre yaklaşık %17 ila %36 arasında yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kitco News'e konuşan Doshi, piyasaların Fed'in sıkı para politikası beklentilerini fazla agresif fiyatladığını belirterek, "Piyasalar Fed'in yapacağı işin önemli bir kısmını zaten yaptı. Reel faizler yükseldiği için Fed'in yılın geri kalanında faizleri sabit tutması için güçlü gerekçeler bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"ALTIN 4.000 DOLAR SEVİYESİNDE GÜÇLÜ DESTEK BULUYOR"

Son dönemde ons altın 4.100 dolar seviyesinin üzerine kalıcı şekilde yerleşemese de Doshi, 4.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek olmaya devam ettiğini söyledi.

10 yıllık ABD reel tahvil faizlerinin yaklaşık %2,4 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrettiğine dikkat çeken stratejist, buna rağmen altının önemli bir satış baskısıyla karşılaşmadığını ifade etti.

Doshi'ye göre piyasalar Fed'in şahin duruşunu büyük ölçüde fiyatladı ve bundan sonraki süreçte altının yönünü, ABD para politikasına ilişkin yeni sinyaller belirleyecek.

TSİ 07.51 itibarıyla güncel altın fiyatları ise şöyle;

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın 6.160,68 TL 6.161,38 TL -%0,72 Çeyrek Altın 9.857,09 TL 10.073,86 TL -%0,72 Ons Altın 4.046,52 dolar 4.047,37 dolar -%0,71

6-9 AY İÇİN HEDEF: 4.750-5.500 DOLAR

State Street, altın için temel senaryosunu koruyor. Buna göre ons altının önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde 4.750-5.500 dolar bandında işlem görmesi bekleniyor.

Doshi, ayrıca 2027 yılının ilk yarısında ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Stratejiste göre, ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin %4'ün altına gerilemesi halinde altın fiyatları yıl sonuna kadar 4.500-4.750 dolar bandına yükselebilir ve bu durum 5.000 dolar senaryosunu yeniden gündeme taşıyabilir.

KRİTİK VERİ İSTİHDAM RAPORU OLABİLİR

Doshi, altının kısa vadeli yönü açısından gelecek hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Haziran ayında yalnızca 57 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiğini ve bunun beklentilerin oldukça altında kaldığını hatırlatan Doshi, zayıf gelecek yeni bir istihdam verisinin piyasalarda Fed beklentilerini hızla değiştirebileceğini ifade etti.

MERKEZ BANKALARI VE ÇİN TALEBİ ALTINI DESTEKLİYOR

Yüksek faiz beklentileri yatırım talebini bir miktar baskılasa da Doshi, altın piyasasının diğer temel dinamiklerinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü belirten stratejist, Çin'in haziran ayında altın ithalatının son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı. Doshi'ye göre altın destekli ETF'lere olan mevcut yatırım talebinin korunması bile fiyatlar üzerinde önemli bir destek oluşturabilir.

"353 TRİLYON DOLARLIK KÜRESEL BORÇ ALTINI DESTEKLİYOR"

Doshi, jeopolitik riskler ve artan kamu borçlarının da altın için uzun vadeli destekleyici unsurlar olduğunu söyledi.

Daha önce yayımladığı analizde küresel borcun 353 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını hatırlatan stratejist, hükümetlerin artan borçlanma ihtiyacı ve yabancı yatırımcıların ABD tahvillerindeki payının azalmasına karşın merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Doshi, aktif maliye politikaları ve enflasyonist baskıların devam etmesi halinde altının küresel yatırımcılar açısından parasal bir güvenli liman ve çeşitlendirme aracı olmayı sürdüreceğini ifade etti.