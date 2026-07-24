Küresel piyasalarda altın fiyatları son aylarda düzeltme sürecine girerken, Çin'den gelen güçlü talep dikkat çekti. Dünyanın en büyük külçe altın pazarı konumundaki ülkede, hem bireysel yatırımcılar hem de bankalar fiyatlardaki geri çekilmeyi değerlendirmek için alımlarını artırdı.

Çin gümrük verilerine göre ülkenin altın ithalatı haziran ayında yaklaşık 173 tona yükselerek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece ithalat üst üste üçüncü ayda da artış gösterdi.

FİYAT DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATINA DÖNÜŞTÜ

Piyasa verileri, altın fiyatlarındaki gerilemenin Çinli yatırımcılar tarafından önemli bir alım fırsatı olarak görüldüğünü ortaya koydu. Talepteki artışın etkisiyle ithalat hacmi son yılların en yüksek seviyesine çıkarken, güçlü yuanın ithalat maliyetlerini düşürmesi de alımları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Jinrui Futures analisti Zijie Wu, son dönemdeki talebin temel nedeninin fiyatlardaki geri çekilme olduğunu belirterek, yuanın değer kazanmasının da ithalatı daha cazip hale getirdiğini ifade etti.

BANKALAR STOKLARINI BÜYÜTÜYOR

Çin'de yalnızca yatırımcılar değil, bankalar da artan talebe hazırlık yapıyor. Perakende yatırımcıların fiziki altın talebini karşılamak ve olası talep artışlarına karşı stok oluşturmak isteyen bankaların külçe altın alımlarını artırdığı belirtiliyor.

Şanghay Altın Borsası verileri de fiziki altına yönelik ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yılbaşından bu yana yaklaşık 28 ton net giriş gerçekleşti.

Uzmanlar, Çin'den gelen güçlü talebin altın piyasası açısından önemli bir destek unsuru olduğunu belirtirken, fiyatların uzun vadeli seyrinin yalnızca bu gelişmeyle şekillenmeyeceğine dikkat çekiyor.

Emtia analistlerine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, ABD tahvil getirileri, dolar endeksindeki hareketler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Çin'deki güçlü fiziki talep, olası geri çekilmelerde fiyatları destekleyebilecek bir unsur olarak öne çıksa da, kalıcı yükseliş için küresel makroekonomik koşulların da olumlu seyretmesi gerekiyor.

Kaynak: Dünya

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