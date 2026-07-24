16 Temmuz Perşembe günü Borsa İstanbul’a adım atan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), halka arz sonrası yaşadığı sert düşüş serisiyle dikkat çekmiş ve 56,00 TL olan halka arz fiyatının oldukça altına gerileyerek 40,00 TL seviyesini görmüştü.

Yatırımcısını üzen bu kayıp döneminin ardından hissede haftanın son işlem gününde güçlü bir tepki alımı gerçekleşti.

BANK OF AMERİCA SIRTLADI

24 Temmuz 2026 itibarıyla saat 13:40 verilerine göre hissedeki tavan hareketinin arkasındaki ana güç Bank of America (BofA) oldu. BofA, toplam alımların yüzde 59,38’ini tek başına gerçekleştirerek tavanı garantiledi.

Öne Çıkan Alıcılar:



• Bank of America: 3.442.560 net lot (yüzde 59,38) | Ort. Maliyet: 45,192 TL

• Deniz Yatırım: 690.161 net lot (yüzde 11,90) | Ort. Maliyet: 46,542 TL

• A1 Capital: 475.405 net lot (yüzde 8,20) | Ort. Maliyet: 45,517 TL

• Şeker Yatırım: 257.547 net lot (yüzde 4,44) | Ort. Maliyet: 47,074 TL

• Piramit Menkul: 209.398 net lot (yüzde 3,61) | Ort. Maliyet: 45,132 TL

• Diğer Alıcılar: 722.196 net lot (yüzde 12,46)

Öne Çıkan Satıcılar:



• Ziraat Yatırım: -902.021 net lot (yüzde 15,56) | Ort. Maliyet: 44,972 TL

• İş Yatırım: -748.707 net lot (yüzde 12,91) | Ort. Maliyet: 46,191 TL

• Vakıf Yatırım: -619.299 net lot (yüzde 10,68) | Ort. Maliyet: 44,595 TL

• Garanti BBVA: -512.821 net lot (yüzde 8,85) | Ort. Maliyet: 45,884 TL

• QNB Finans: -423.740 net lot (yüzde 7,31) | Ort. Maliyet: 45,998 TL

• Diğer Satıcılar: -2.590.679 net lot (yüzde 44,69)

İlk 5 alıcı kurum toplamda 5.075.071 lot net alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum ise 3.206.588 lot satış gerçekleştirdi.

Böylece ilk 5 kurum bazında 1.868.483 lotluk pozitif net para girişi sağlandı. BofA liderliğindeki kurumsal alımlar, hissenin taban arayışını sonlandırarak tavan kilitlenmesinde belirleyici rol oynadı.

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