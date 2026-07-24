Kurum tarafından yayımlanan yeni “Ülke Ortaklık Çerçevesi” uyarınca, Çin'e sağlanan kalkınma kredilerinin 2031 yılına kadar kademeli olarak sonlandırılacağı duyuruldu.

Yeni dönemde iki taraf arasındaki ilişki doğrudan finansman sağlamaktan ziyade; teknik iş birliği, bilgi paylaşımı ve küresel ekonomik sorunlara ortak çözümler üretme eksenine kayacak.

KREDİ TAVANI 2 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) kanalıyla yürütülen stratejik plana göre; 5 yıllık geçiş süreci boyunca Pekin yönetimine sağlanacak toplam kredi tutarı 2 milyar dolar sınırını aşmayacak.

Program tamamlandığında ise Çin’in IBRD bünyesinden ek kredi kullanımı tamamen sona erecek.

Dünya Bankası yetkilileri; Çin’in katettiği devasa ekonomik büyüme, yoksullukla mücadeledeki başarısı ve kalkınma seviyesindeki ivme nedeniyle ucuz finansman ihtiyacının ortadan kalktığını vurguluyor.

KREDİ HACMİNDE 2017'DEN BU YANA SERT GERİLEME

Kurumun Pekin’e aktardığı kaynaklar son yıllarda zaten istikrarlı bir şekilde azaltılmaktaydı:

• 2017 (Zirve Noktası): Yıllık 2,42 milyar dolar

• 2025 Dönemi: Yıllık 750 milyon dolar

• 2026–2031 Süreci: Toplamda en fazla 2 milyar dolar tavan sınır

BORÇ ALANDAN EN BÜYÜK BAĞIŞÇILARDAN BİRİNE DÖNÜŞÜM

Finansman kanallarının kapanmasına karşın Çin, küresel kalkınma sisteminde "alan" taraftan "veren" tarafa geçmiş durumda. Pekin yönetimi, Dünya Bankası’nın en yoksul ülkelere destek sağlayan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) fonuna son kaynak aktarımında 1,5 milyar dolarlık katkı vererek fonun en büyük beşinci bağışçısı konumuna yükseldi.

Yeni 5 yıllık ortaklık dönemi; sürdürülebilir büyüme, istihdam, sosyal dayanıklılık, yaşlanan nüfus yapısı ve düşük karbonlu yeşil ekonomiye geçiş alanlarında teknik uzmanlık paylaşımıyla sürdürülecek.