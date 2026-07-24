Şirket tarafından 24 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; MİA Teknoloji’nin Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay geldiği duyuruldu.

SPK’nın 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/47 sayılı bülteninde ilan edilen karara göre:

• Devralma Modeli: MİA Teknoloji A.Ş., Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.’yi 31.12.2025 tarihli finansal tablolarını esas alarak tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde bünyesine katacak.

• Esas Sözleşme Değişikliği: Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak tadile de Kurul tarafından uygun görüş verildi.

• Duyuru Metni Onayı: Sürece ilişkin hazırlanan duyuru metni SPK tarafından olumlu karşılandı.

AYRILMA HAKKI FİYATI 38,48 TL OLARAK KESİNLEŞTİ

Birleşme işleminin SPK’nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle yatırımcılara ayrılma hakkı tanındı. Şirketten yapılan ek açıklamada ayrılma hakkına ilişkin şartlar ve fiyat detayları şöyle sıralandı:

• Ayrılma Hakkı Fiyatı: 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 38,48 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, kararın ilk kamuoyuna açıklandığı tarihten önceki son bir aylık (04.02.2026 - 05.03.2026) düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplandı.

• Kimler Yararlanabilecek? Ayrılma hakkından, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 06.03.2026 tarihi itibarıyla pay sahibi olan, yapılacak Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa işleten yatırımcılar veya temsilcileri yararlanabilecek.

• Üst Limit Uygulanmayacak: Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunulacak teklif kapsamında ayrılma hakkı için katlanılacak toplam tutara herhangi bir azami üst limit koymama kararı aldı.

Şirket, birleşme ve esas sözleşme tadiline ilişkin yasal sürecin mevzuat çerçevesinde devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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