24 Temmuz Cuma günü itibarıyla söz konusu hisse senetleri üzerindeki tedbirler kaldırılarak normal işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacak.

Cuma günü itibarıyla üzerindeki kısıtlamaları kalkan şirketler ve sona eren tedbir kararları şu şekilde:

• Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS):



o Sona Erecek Tedbir: Kredili işlem yasağı.

o İşlem Durumu: Hisse, 24 Temmuz Cuma gününden itibaren tekrardan kredili işlemlere konu edilebilecek.

• Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC):



o Sona Erecek Tedbirler: Kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması.

o İşlem Durumu: Üzerindeki hem kredili işlem yasağı hem de brüt takas tedbiri eş zamanlı olarak kalkan hisse, normale dönecek.

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