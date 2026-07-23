WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, gümüş fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirdiği raporda, piyasadaki köpüğün atılmasının gümüşün uzun vadeli geleceği için bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Shah'a göre Ocak 2026'da ons başına 120 doların üzerine çıkan spekülatif rallinin ardından gelen düzeltme, piyasayı yeniden dengeye kavuşturdu.

"70 DOLAR HEDEFİ SPEKÜLASYONLA DEĞİL, TEMEL GÖSTERGELERLE GELECEK"

Ocak ayındaki ivmenin sürdürülebilir olmadığını ve spekülasyondan beslendiğini vurgulayan Shah, yeni döneme dair öngörülerini şu sözlerle ifade etti:

"Ocak 2026'daki aşırı yükseliş dönemi geride kaldı. Önümüzdeki süreçte gümüşün 2027’nin ikinci çeyreğinde ons başına 70 dolara doğru tırmanmasını bekliyoruz. Ancak bu kez hareket, kısa vadeli spekülatif bir sıçrama değil; güçlü temel göstergelerle desteklenen sürdürülebilir bir yükseliş olacak."

50 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEĞİNİ KORUYOR

Sert düşüşlere rağmen gümüş, 50 dolar eşiğindeki kritik desteğin üzerinde tutunmayı başardı. Saat 19:23 itibarıyla spot gümüş, günlük yüzde 3’ü aşan düşüşle 57,70 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kitco News’e verdiği röportajda yatırımcılara seslenen Shah, aylardır süren geri çekilmenin gümüşün uzun vadeli potansiyelini kaybettirdiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Gümüşün doğası gereği yüksek beta katsayısıyla altını takip ettiğini belirten uzman, "Gümüş yükselirken de düşerken de altının izinden gider. Ancak piyasa hacminin küçüklüğü ve bireysel yatırımcı yoğunluğu, onu spekülatif hareketlere ve oynaklığa daha açık hale getiriyor" dedi.

YÜKSEK FİYATLAR SANAYİ VE GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKTU

Analize göre fiyatların aşırı yükselmesi sanayideki gümüş talebini tehdit eden en büyük faktördü.

• Maliyet Baskısı: Fiyatların son dönemde yüzde 18 gerilemiş olmasına rağmen, bir yıl öncesine kıyasla hâlen yüzde 60 daha yukarıda olması, üreticilerin girdi maliyetlerini ciddi şekilde artırdı.

• Teknoloji Değişimi Riski: Fiyatların 60 dolar seviyesinde kalması bile üreticileri alternatif arayışlara itiyor. Özellikle gümüşün maliyet kaleminde büyük yer tuttuğu güneş paneli üreticileri, aşırı yüksek fiyatlar karşısında gümüş kullanımını azaltma veya farklı teknolojilere yönelme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

• Piyasanın Soğuması: Çin’deki güneş enerjisi talebinin ivme kaybetmesi, stok krizinin aşılması ve maden arzındaki kademeli artış, piyasadaki ateşin sönmesine yardımcı oldu.

Shah, fiyatların makul seviyelere gerilemesinin nihai olarak sanayi talebini koruyacağını ve gümüş için en büyük uzun vadeli avantajı güvenceye alacağını vurguladı.

KATALİZÖR YİNE ALTIN OLACAK

Gümüşün önümüzdeki dönemdeki en büyük destekçisi ise altın rallisi olmaya devam edecek. WisdomTree, önümüzdeki 12 ay içerisinde ons altının 4.560 doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

Altını yukarı taşıyan makroekonomik rüzgarların, gümüşün 70 dolar hedefine giden yoldaki en önemli motoru olması bekleniyor.

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