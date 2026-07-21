Gümüş piyasasında son dönemde yaşanan toparlanma denemeleri, güçlü dolar ve ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi nedeniyle sınırlı kalıyor. Analistler, mevcut görünümde satış baskısının sürdüğünü ancak jeopolitik gelişmelerin fiyatlamaları kısa sürede değiştirebileceğini ifade ediyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE YÜKSEK FAİZ BASKISI SÜRÜYOR

Piyasa uzmanlarına göre, dolardaki değer kazancı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini güçlendiriyor. Bu tablo da Fed'in sıkı para politikasını koruyabileceği beklentisini destekliyor.

FAİZSİZ YATIRIM ARAÇLARI BASKI ALTINDA

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metaller için olumsuz bir görünüm oluşturuyor.

Analistler, bu nedenle fiyatlarda görülen her yükselişin yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirildiğini ve bunun da yükselişlerin kalıcılığını zorlaştırdığını belirtiyor.

GÜMÜŞTE İKİ FARKLI DİNAMİK ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre gümüş piyasası şu anda iki temel unsurun etkisi altında bulunuyor.

Bir tarafta güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri fiyatları aşağı yönlü baskılarken, diğer tarafta Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler güvenli liman talebini destekleyerek olası düşüşleri sınırlayabiliyor.

Analistler, mevcut tabloda aşağı yönlü risklerin daha ağır bastığını ancak jeopolitik gelişmelerin dengeleri kısa sürede değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

KRİTİK DESTEK SEVİYESİ 57 DOLAR

Analistlere göre kısa vadede 57 dolar seviyesi gümüş için en kritik destek noktası konumunda bulunuyor.

Bu seviyenin korunması halinde fiyatların yatay seyrini sürdürebileceği değerlendirilirken, 57 doların altına inilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve daha sert geri çekilmelerin görülebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi veya ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde dolar üzerindeki baskının azalabileceğini, bunun da gümüş fiyatlarına destek sağlayabileceğini belirtiyor.

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