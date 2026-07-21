Artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle emekli aylıkları ile asgari ücretin alım gücü tartışılmaya devam ederken, gözler Meclis’e taşınan düzenleme taleplerine çevrildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın emekli ve çalışanların gelirlerine ara zam, refah payı ve vergi dilimi düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi.

DEM Partili Fırat, bütçe kaynaklarının halkın temel ihtiyaçlarına ayrılması ve insanca yaşanacak gelir düzeyinin sağlanması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu kritik soruları sordu:

• En Düşük Emekli Aylığı: En düşük emekli maaşının açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alınarak yeniden belirlenmesine dönük bir çalışma var mı?



• Ek Zam ve Refah Payı: Enflasyon kaynaklı alım gücü kayıplarını telafi etmek adına 2026 yılı içerisinde ek zam veya refah payı verilmesi planlanıyor mu?

• Vergi Dilimleri: Vergi dilimi artışlarının ücretlilerin net gelirlerinde yarattığı kaybı önlemek için oranlarda değişikliğe gidilecek mi?

CEVDET YILMAZ’DAN YANIT: "YETKİ ALANIM DIŞINDA"

Gündemdeki ek zam ve iyileştirme sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konunun kendi görev ve yetki alanı dışında kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine atıfta bulunan Yılmaz, önergedeki hususların ilgili bakanlık tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu itibarla, yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir."