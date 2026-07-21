21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, "Ankara Gölbaşı Taşpınar arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi" için imzalar atıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen projenin yüklenicisi Pasifik Grubu oldu.

Dev projenin sözleşmesi, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. A.Ş. İş Ortaklığı ile resmen imzalandı.

23 MİLYAR TL’LİK SATIŞ GELİRİ VE ŞİRKET PAYI

Açıklanan sözleşme detaylarına göre projenin mali tablosu şu şekilde oluştu:

• Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASTG): 23.000.000.000 TL

• Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: Yüzde 35,00

• Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (AŞŞTG): 8.050.200.000 TL

Bu dev anlaşma ile birlikte Emlak Konut GYO, Ankara Gölbaşı Taşpınar projesinden 8 milyar 50 milyon 200 bin TL tutarında şirket payı geliri elde etmeyi taahhüt altına almış oldu.

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