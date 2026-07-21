Tedbir, 22 Temmuz 2026 seans başından 21 Ağustos 2026 seans sonuna kadar uygulanacak.

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında bir hisseye yönelik yeni tedbir kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (BIST: DESPC) payları için kredili işlem yasağı uygulanacak.

TEDBİR 22 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

VBTS kapsamında alınan karara göre, DESPC payları 22 Temmuz 2026 tarihli işlemlerin seans başından itibaren 21 Ağustos 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Söz konusu tedbir, pay piyasasında yaşanabilecek aşırı fiyat hareketleri ve oynaklığın sınırlandırılması amacıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında uygulanacak.

VBTS NEDİR?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından hisse senetlerinde görülen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine karşı yatırımcıların korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin desteklenmesi amacıyla uygulanıyor.

Sistem kapsamında ilgili hisselerde belirli sürelerle kredili işlem yasağı, açığa satış yasağı, emir paketi tedbiri ve brüt takas gibi uygulamalar devreye alınabiliyor.

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