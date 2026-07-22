İş Yatırım, TSI 15.00 itibarıyla yaklaşık 302,9 milyon TL net satıcı konumunda yer aldı. Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisseler KOCMT, SASA ve PPIFBV olurken, en güçlü satış tarafında DAPGM, YNIBGV ve PSGYO öne çıktı.

Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisselerin başında KOCMT yer aldı. KOCMT'yi SASA, PPIFBV, PAHOL ve CWENE izledi.

Öte yandan satış tarafında ise DAPGM ilk sırada yer alırken, YNIBGV, PSGYO, IZENR ve TBIPAV en fazla satılan hisseler arasında bulundu.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

KOCMT: 8.988.109 lot

SASA: 6.257.078 lot

PPIFBV: 5.783.273 lot

PAHOL: 4.273.991 lot

CWENE: 4.174.396 lot

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

DAPGM: 31.131.773 lot

YNIBGV: 11.022.204 lot

PSGYO: 10.772.382 lot

IZENR: 8.686.051 lot

TBIPAV: 8.500.148 lot

İş Yatırım, saat 15.00 itibarıyla toplam işlemlerde 302.894.072 TL net satış gerçekleştirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.