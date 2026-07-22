İş Yatırım'ın bugün gerçekleştirdiği işlemlerde yaklaşık 302,9 milyon TL net satış yaptığı görüldü. En fazla alıp sattığı hisseler de belli oldu.
İş Yatırım, TSI 15.00 itibarıyla yaklaşık 302,9 milyon TL net satıcı konumunda yer aldı. Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisseler KOCMT, SASA ve PPIFBV olurken, en güçlü satış tarafında DAPGM, YNIBGV ve PSGYO öne çıktı.
Aracı kurumun en fazla alım yaptığı hisselerin başında KOCMT yer aldı. KOCMT'yi SASA, PPIFBV, PAHOL ve CWENE izledi.
Öte yandan satış tarafında ise DAPGM ilk sırada yer alırken, YNIBGV, PSGYO, IZENR ve TBIPAV en fazla satılan hisseler arasında bulundu.
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
KOCMT: 8.988.109 lot
SASA: 6.257.078 lot
PPIFBV: 5.783.273 lot
PAHOL: 4.273.991 lot
CWENE: 4.174.396 lot
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER
DAPGM: 31.131.773 lot
YNIBGV: 11.022.204 lot
PSGYO: 10.772.382 lot
IZENR: 8.686.051 lot
TBIPAV: 8.500.148 lot
İş Yatırım, saat 15.00 itibarıyla toplam işlemlerde 302.894.072 TL net satış gerçekleştirdi.
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