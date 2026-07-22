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Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar eşiğini aşmasıyla birlikte yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda fiyat artışı bekleniyor.

Orta Doğu’da tırmanan askeri ve politik gerilimler ile küresel petrol piyasalarındaki sert tırmanış, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor.

Bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyon sinyalleri küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, pompa fiyatlarındaki rekor seviyeler de kaçınılmaz hale geldi.

BENZİNE 1,23 TL’LİK YENİ ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 23 Temmuz Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İL İL GÜNCELLENECEK TAHMİNİ POMPA FİYATLARI

Beklenen 1,23 TL'lik artışın ardından üç büyükşehirde ve doğu illerinde ortalama benzin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

• İstanbul: 66,94 TL
• Ankara: 67,91 TL
• İzmir: 68,19 TL
• Doğu İlleri: 69,54 TL

Not: Lojistik ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak Türkiye'nin doğu illerinde benzinin litre fiyatı 70 TL psikolojik eşiğine ilk kez bu kadar yaklaşmış olacak.

Benzin 70 lira sınırına dayanıyor! Yeni zam yolda, Görsel 1

22 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,71 TL
Motorin: 74,27 TL
LPG: 31,19 TL

Benzin 70 lira sınırına dayanıyor! Yeni zam yolda, Görsel 2

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 65,56 TL
Motorin: 74,12 TL
LPG: 30,59 TL

Benzin 70 lira sınırına dayanıyor! Yeni zam yolda, Görsel 3

Ankara
Benzin: 66,68 TL
Motorin: 75,39 TL
LPG: 31,29 TL

Benzin 70 lira sınırına dayanıyor! Yeni zam yolda, Görsel 4

İzmir
Benzin: 66,96 TL
Motorin: 75,66 TL
LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 74.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 65.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 38.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.19
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 42.77
Gazyağı 73.99
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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