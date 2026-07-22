Orta Doğu’da tırmanan askeri ve politik gerilimler ile küresel petrol piyasalarındaki sert tırmanış, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor.

Bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyon sinyalleri küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, pompa fiyatlarındaki rekor seviyeler de kaçınılmaz hale geldi.

BENZİNE 1,23 TL’LİK YENİ ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 23 Temmuz Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam yapılması öngörülüyor. Motorin ve LPG grubunda ise henüz bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İL İL GÜNCELLENECEK TAHMİNİ POMPA FİYATLARI

Beklenen 1,23 TL'lik artışın ardından üç büyükşehirde ve doğu illerinde ortalama benzin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

• İstanbul: 66,94 TL

• Ankara: 67,91 TL

• İzmir: 68,19 TL

• Doğu İlleri: 69,54 TL

Not: Lojistik ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak Türkiye'nin doğu illerinde benzinin litre fiyatı 70 TL psikolojik eşiğine ilk kez bu kadar yaklaşmış olacak.

22 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,71 TL

Motorin: 74,27 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 65,56 TL

Motorin: 74,12 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 66,68 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 66,96 TL

Motorin: 75,66 TL

LPG: 31,19 TL