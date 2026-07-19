İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte 19 Temmuz 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve il il son liste.
Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları il bazında farklılık gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
19 TEMMUZ BENZİN, LPG, MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,69 TL
Motorin: 73,13 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,54 TL
Motorin: 72,98 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 66,66 TL
Motorin: 74,25 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 66,94 TL
Motorin: 74,52 TL
LPG: 30,99 TL