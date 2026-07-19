Akaryakıt fiyatları 19 Temmuz 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları il bazında farklılık gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

19 TEMMUZ BENZİN, LPG, MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,69 TL

Motorin: 73,13 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,54 TL

Motorin: 72,98 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 66,66 TL

Motorin: 74,25 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 66,94 TL

Motorin: 74,52 TL

LPG: 30,99 TL