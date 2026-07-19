ASTOR Enerji (ASTOR) hisselerinde 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum dağılımı yatırımcıların odağına yerleşti. Haftalık verilere göre ilk 5 alıcı kurum toplam 5.938.678 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun net satışı 11.865.350 lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında 5.926.672 lot net satış gerçekleşti.

ASTOR HİSSESİNDEN EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Haftalık aracı kurum verilerine göre ASTOR hisselerinde en yüksek net alımı Yapı Kredi Yatırım yaptı.

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Yapı Kredi 1.535.448 %12,08 Meksa 1.378.667 %10,84 Garanti BBVA 1.094.140 %8,61 İş Yatırım 1.054.322 %8,29 Midas 876.101 %6,89

BANK OF AMERICA SATIŞ TARAFINDA İLK SIRADA

Haftanın en dikkat çeken verisi ise satış tarafında oluştu. Bank of America, 8.449.680 lot ile ilk 5 satıcı arasındaki en yüksek net satışı gerçekleştirdi.

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Bank of America -8.449.680 %66,47 Tera Yatırım -1.757.268 %13,82 İnfo Yatırım -767.459 %6,04 Global Menkul -652.246 %5,13 QNB Invest -238.697 %1,88

ASTOR HİSSESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

ASTOR hisseleri 13-17 Temmuz haftasında yalnızca aracı kurum hareketleriyle değil, şirketten gelen önemli gelişmelerle de yatırımcıların odağında yer aldı.

Haftanın ilk gününde HSBC Endeks Stratejisi ekibi, MSCI'nin Ağustos 2026 endeks revizyonuna ilişkin ilk tahminlerini paylaştı. Rapora göre Türk hisseleri arasında ASTOR'un MSCI Standart Endeksi'ne eklenmesi bekleniyor.

HSBC, olası endeks dahil edilmesi halinde pasif fonların yaklaşık 27,3 milyon adet ASTOR hissesi alabileceğini öngörürken, bunun yaklaşık 178 milyon dolar büyüklüğe ve hissenin ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık %70'ine karşılık geldiğini hesapladı. MSCI'nin endeks analizini 20-31 Temmuz tarihleri arasında yapması, değişiklikleri ise 12 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor. Revizyonların 31 Ağustos kapanışıyla yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Aynı gün ASTOR Enerji, ABD'li bir şirketle 31,7 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, teslimatların 2028 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını, sözleşme tutarının ise 2025 yıl sonu hasılatının %4,20'sine denk geldiğini açıkladı.

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