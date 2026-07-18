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Bank of America (BofA), 13-17 Temmuz haftasında Borsa İstanbul'da yaklaşık 5,74 milyar TL net satış gerçekleştirdi. En güçlü satış ise SASA Polyester (SASA) hissesinde görüldü.

Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Kardemir D (KRDMD) oldu.

13-17 Temmuz tarihlerini kapsayan haftada Bank of America'nın (BofA) Borsa İstanbul'daki işlem dağılımı belli oldu. Verilere göre kurum, haftayı 5 milyar 742 milyon 910 bin 722 TL net satış ile tamamladı.

BOFA'NIN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot
EREGL 18.282.210
KRDMD 16.359.487
EFOR 14.269.855
PETKM 14.220.147
DMRGD 12.840.758

BofA, SASA da satışa geçti! İşte en çok alım ve satım yaptığı hisseler, Görsel 1

Kaynak: ForıInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot
SASA -142.705.069
YKBNK -34.211.591
TRALT -25.281.013
AKBNK -21.184.648
SVGYO -14.556.498

BofA'nın haftalık işlem dağılımında özellikle SASA hissesindeki yüksek hacimli satış dikkat çekerken, alım tarafında ise EREGL ve KRDMD öne çıkan hisseler oldu. Kurumun işlem verileri, yatırımcılar tarafından gelecek haftaya ilişkin pozisyonlanma açısından yakından takip ediliyor.

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