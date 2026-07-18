Bank of America (BofA), 13-17 Temmuz haftasında Borsa İstanbul'da yaklaşık 5,74 milyar TL net satış gerçekleştirdi. En güçlü satış ise SASA Polyester (SASA) hissesinde görüldü.
Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Kardemir D (KRDMD) oldu.
13-17 Temmuz tarihlerini kapsayan haftada Bank of America'nın (BofA) Borsa İstanbul'daki işlem dağılımı belli oldu. Verilere göre kurum, haftayı 5 milyar 742 milyon 910 bin 722 TL net satış ile tamamladı.
BOFA'NIN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|EREGL
|18.282.210
|KRDMD
|16.359.487
|EFOR
|14.269.855
|PETKM
|14.220.147
|DMRGD
|12.840.758
Kaynak: ForıInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|SASA
|-142.705.069
|YKBNK
|-34.211.591
|TRALT
|-25.281.013
|AKBNK
|-21.184.648
|SVGYO
|-14.556.498
BofA'nın haftalık işlem dağılımında özellikle SASA hissesindeki yüksek hacimli satış dikkat çekerken, alım tarafında ise EREGL ve KRDMD öne çıkan hisseler oldu. Kurumun işlem verileri, yatırımcılar tarafından gelecek haftaya ilişkin pozisyonlanma açısından yakından takip ediliyor.
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