Kurumun en fazla alım yaptığı hisseler Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Kardemir D (KRDMD) oldu.

13-17 Temmuz tarihlerini kapsayan haftada Bank of America'nın (BofA) Borsa İstanbul'daki işlem dağılımı belli oldu. Verilere göre kurum, haftayı 5 milyar 742 milyon 910 bin 722 TL net satış ile tamamladı.

BOFA'NIN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot EREGL 18.282.210 KRDMD 16.359.487 EFOR 14.269.855 PETKM 14.220.147 DMRGD 12.840.758

Kaynak: ForıInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot SASA -142.705.069 YKBNK -34.211.591 TRALT -25.281.013 AKBNK -21.184.648 SVGYO -14.556.498

BofA'nın haftalık işlem dağılımında özellikle SASA hissesindeki yüksek hacimli satış dikkat çekerken, alım tarafında ise EREGL ve KRDMD öne çıkan hisseler oldu. Kurumun işlem verileri, yatırımcılar tarafından gelecek haftaya ilişkin pozisyonlanma açısından yakından takip ediliyor.

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