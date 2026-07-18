Altın ve Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamlarken, Bitcoin ve Ethereum ise yükseliş kaydetti.

Yatırımcıların yakından takip ettiği haftalık piyasa performansları açıklandı. 13-17 Temmuz döneminde emtia, borsa ve kripto para piyasalarında farklı yönlü hareketler dikkat çekti. Haftanın en güçlü performansını ham petrol sergilerken, kıymetli metallerde satış baskısı öne çıktı.

HAM PETROL HAFTANIN YILDIZI OLDU

Haftalık bazda en yüksek getiriyi ham petrol sağladı. Ham petrol fiyatı yüzde 15,49 yükselerek 82,47 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Kıymetli metaller cephesinde ise satış baskısı etkili oldu. Ons altın haftalık bazda yüzde 2,51 değer kaybederek 4.017 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Gram altın yüzde 2,15 düşüşle 6.088 TL'den haftayı tamamladı.

Ons gümüş yüzde 6,54 gerileyerek 55,95 dolar seviyesine indi.

Gram gümüş ise yüzde 6,18 değer kaybederek 84,78 TL'den kapandı.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI EKSİDE TAMAMLADI

Yurt içi pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir görünüm izlendi. BIST 100 Endeksi, haftalık bazda yüzde 2,38 değer kaybederek 13.981 puandan kapanış gerçekleştirdi.

KRİPTO PARALARDA YÜKSELİŞ

Kripto para piyasasında ise pozitif seyir öne çıktı. Bitcoin (BTC) haftalık bazda yüzde 0,21 yükselerek 63.950 dolar seviyesinde işlem gördü.

Ethereum (ETH) ise yüzde 3,17 prim yaparak 1.844,96 dolar seviyesine yükseldi.

Böylece 13-17 Temmuz haftasında yatırım araçları arasında en yüksek kazancı ham petrol, en sert kaybı ise ons gümüş yaşadı. Altın ve Borsa İstanbul değer kaybederken, kripto para piyasasında sınırlı yükselişler dikkat çekti.

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