Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal takvimine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Şirket tarafından yayımlanan finansal takvime göre, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 hesap dönemine ait finansal raporların 29 Temmuz 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor.

Söz konusu açıklamayla birlikte Arçelik, ikinci çeyrek bilançosunu açıklayacak şirketler arasına katıldı. Yatırımcılar, şirketin 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal performansını ve kârlılık rakamlarını 29 Temmuz'da yayımlanacak bilanço ile takip edebilecek.

FİNANSAL TAKVİM

Dönem: 01.01.2026 – 30.06.2026

Finansal raporların KAP'ta ilan tarihi: 29 Temmuz 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.