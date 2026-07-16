Temmuz ayında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan halka arz hisseleri, yatırımcılarına oldukça hareketli ve farklı performanslarla dolu bir dönem yaşattı.

Bazı şirketler halka arz fiyatının üzerine çıkarak yatırımcısını sevindirirken, bazı hisseler ise beklentilerin altında kalarak kayıttan öteye geçemedi.

ZİRVEDEKİLER: BETAE, GOLDA VE ORZAX RÜZGARI

Temmuz ayının halka arz performanslarında liderliği açık ara farkla BETAE göğüsledi. Yatırımcısına kısa sürede devasa bir kazanç sunan hisseler ve performansları şu şekilde öne çıktı:



• BETAE: 40,00 TL halka arz fiyatıyla piyasaya giren hisse, kısa sürede 93,15 TL seviyesine ulaşarak yaklaşık yüzde 133 oranında getiri sağladı ve ayın en çok kazandıran yıldızı oldu.

• GOLDA: 9,20 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlayan şirket, 16,28 TL seviyesine kadar tırmanarak yatırımcısına yüzde 77 oranında kazanç sundu.



• ORZAX: Güçlü bir performans sergileyen bir diğer hisse olan ORZAX, 69,00 TL olan halka arz fiyatından 108,40 TL seviyesine yükselerek yaklaşık yüzde 50 getiri sağladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALANLAR VE KAYBETTİRENLER

Her halka arz yatırımcısına aynı kazancı getirmedi. Bazı hisselerde ilk işlem döneminde piyasa beklentileri karşılanamadı ve fiyatlar halka arz değerinin altında kaldı ya da sınırlı yükseliş gösterdi.

• ISVEA: Halka arz fiyatı olan 20,90 TL seviyesinden 25,02 TL’ye yükselen hisse, yüzde 20 getiriyle sınırlı bir yükseliş grafiği çizdi.

• SOHOE: 15,00 TL halka arz fiyatıyla piyasaya çıkan hisse, 13,31 TL seviyesine gerileyerek yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 zarar ettirdi.

• EKIM: 30,26 TL halka arz fiyatından işlem görmeye başlayan EKIM, 24,26 TL seviyesine kadar gerileyerek yüzde 17 düşüş kaydetti.

SON HALKA ARZ "SSAAT" İLK GÜNÜNDEN TABANA OTURDU

Temmuz ayının son halka arzı olarak merakla beklenen SSAAT, borsadaki ilk işlem gününde yatırımcılarını şaşırttı.

56,00 TL halka arz fiyatıyla bugün ilk kez tahtası açılan hisse, işlem görmeye başladığı ilk günde doğrudan taban fiyatına geriledi.

Son fiyatlamalara göre 50,40 TL seviyesine inen hisse, ilk gününden yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

UZMANLARDAN "UZUN VADE" UYARISI

Temmuz ayında halka arzlarda yaşanan bu keskin ayrışma, yatırımcı ilgisinin hisse bazında ne kadar değişken olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, halka arzların ilk dönem getirileri heyecan uyandırsa da sağlıklı bir yatırım stratejisi için kısa vadeli hareketler yerine şirketlerin finansal yapıları, büyüme potansiyelleri, sektör koşulları ve çarpan analizlerinin mutlaka birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat YKBNK 33.2 13.212.157.785,24 % -2.24 17:08 ASELS 355.25 12.239.294.902,00 % 1.94 17:08 THYAO 330.75 11.879.029.465,00 % 1.46 17:08 AKBNK 68.1 8.750.069.594,20 % -1.45 17:08 ASTOR 316 7.612.713.209,75 % -2.77 17:08 Tüm Hisseler

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