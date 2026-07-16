Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), mevcut çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan yüzde 1200 oranında bedelsiz artırma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bu karar doğrultusunda Oncosem’in mevcut sermayesi devasa bir katlama ile yeni seviyesine ulaşacak.

MEVCUT VE YENİ SERMAYE YAPISI

Yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alınan karara göre şirketin sermaye yapısındaki değişim şu şekilde gerçekleşecek:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 23.850.000 TL

• Artış Oranı: Yüzde 1.200,00

• Artırılacak Tutar (Bedelsiz): 286.200.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 310.050.000 TL

DEV ARTIŞIN KAYNAKLARI NELER?

Oncosem, sermayeye eklenecek olan 286,2 milyon TL’lik tutarın tamamını şirketin iç kaynaklarından karşılayacak. Kullanılacak olan kaynakların detaylı dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

• Emisyon Primi: 115.990.367,05 TL

• Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları: 96.621.278,24 TL

• Diğer Kâr Yedekleri: 73.588.354,71 TL

TAVAN BİR DEFAYA MAHSUS AŞILACAK

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı normal şartlarda 99.000.000 TL seviyesinde bulunuyordu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili tebliği uyarınca, bu tavan bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak yeni sermaye olan 310.050.000 TL tescil edilecek.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar, hak sahiplerinin mevcut hisse gruplarına göre dağıtılacak. Buna göre (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine yine (A) grubu, (B) grubu hamiline pay sahiplerine ise (B) grubu yeni pay verilecek.

Oncosem Yönetimi, alınan bu bedelsiz sermaye artırımı kararının hayata geçirilebilmesi için başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili tüm resmî kurum ve kuruluşlara gerekli izin başvurularını yapacak. Başvurunun onaylanmasının ardından bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına geçeceği tarih netleşecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.