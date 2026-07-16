Ekonomik belirsizlikler ve küresel jeopolitik riskler zirvedeyken, altın ve gümüş piyasaları alışılagelmişin dışında, oldukça dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumda.

Temmuz 2026 itibarıyla kıymetli metallerde yaşanan bu durgunluk, uzmanlara göre fırtına öncesi sessizliği andırıyor.

Piyasa katılımcılarının net bir yön belirlemekten kaçındığı bu dönemde, arka planda biriken baskı her an sert bir kırılmaya yol açabilir.

Teknik grafikler incelendiğinde, Ons altın paritesinde nisan ayından bu yana devam eden kademeli bir düşüş trendi göze çarpıyor.

Bugün saat 07:26 itibarıyla 4.033,33 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışan ons altın, günlük bazda yaklaşık yüzde 0,66'lık bir geri çekilmeyle düşüş yönlü teknik sinyallerini koruyor.

KÜRESEL TALEP ZAYIF: KÜLÇELER RAFİNERİYE GERİ DÖNÜYOR

Değerli metaller piyasasındaki sakinliğin arkasında, fiziksel talebin küresel ölçekte ciddi şekilde zayıflaması yatıyor.

StoneX EMEA ve Asya Bölgesi Piyasa Analizi Başkanı Rhona O'Connell'ın aktardığı verilere göre Orta Doğu, Güney Asya ve Çin gibi geleneksel olarak altına hücum eden bölgelerde perakende talebi adeta durma noktasına geldi.

• Fiziksel Talep Kaybı: Madeni para piyasaları o kadar zayıf bir seyir izliyor ki, yatırımcılar ellerindeki gümüş paraları geri satıyor ve bu metaller eritilmek üzere rafinerilere geri dönüyor.

• Borsalardan Çıkış: Borsa yatırım fonlarının (ETF) altın varlıkları ve spekülatif pozisyonlar erimeye devam ederken, bireysel yatırımcı güveninin son derece sınırlı kaldığı görülüyor.

TEK DESTEK MERKEZ BANKALARINDAN GELİYOR

Piyasadaki bu genel talepsizliğe rağmen altının belirli bir seviyenin üzerinde kalmasını sağlayan yegane unsur, merkez bankalarının agresif alımları olmaya devam ediyor.

Polonya Ulusal Bankası, bu yıl tek başına 82 ton altın satın alarak rezervlerini yaklaşık 630 tondan 700 tona çıkarma hedefine doğru güçlü bir adım attı.

Birçok merkez bankasının benzer şekilde resmi rezerv artışına gitmesi, altın fiyatlarında adeta bir "koruma kalkanı" görevi görüyor.

Ancak gümüş, endüstriyel bağımlılığı sebebiyle bu resmi destekten faydalanamıyor ve daha fazla baskı altında kalıyor.

"MEVCUT SAKİNLİK SİZİ YANILTMASIN"

Kıymetli metallerdeki bu yatay ve hareketsiz seyrin geçici olduğunu savunan Rhona O'Connell, yatırımcıları uyardı:

"Piyasalar şu anda adeta baskı biriktiriyor. Harekete geçtiklerinde bu durum muhtemelen oldukça dramatik ve sert bir şekilde gerçekleşecek. Mevcut sessizlik, piyasada güven olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır."

Gözler şimdi para politikalarındaki olası bir makas değişimine, jeopolitik gelişmelere ve fiziksel talepte yaşanacak ani bir kıpırdanmaya çevrildi. Düşük oynaklıkla geçen bu "bekleme oyunu", her an yerini çok hızlı ve agresif bir yeniden fiyatlandırma dalgasına bırakabilir.

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