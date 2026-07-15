ABD'de üretici enflasyonu haziran ayında beklentilerin altında kalarak piyasalara sürpriz yaptı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken, yıllık artış yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Böylece ABD'de üretici fiyatları 10 ay sonra ilk kez aylık bazda eksi seviyeye indi. Beklentilerin altında kalan veri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

ÜFE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 5,5 arttı.

Piyasa beklentisi, ÜFE'nin aylık bazda değişmemesi ve yıllık bazda yüzde 6,2 artması yönündeydi. Açıklanan veriler, hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında kaldı.

ÜRETİCİ FİYATLARI 10 AY SONRA İLK KEZ GERİLEDİ

Haziran verisiyle birlikte ABD'de üretici fiyatları 10 ay sonra ilk kez aylık bazda negatif gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki yavaşlama, önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonu üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

TÜFE DE 6 YIL SONRA İLK KEZ EKSİ GELMİŞTİ

ÜFE verisi öncesinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de dikkat çekmişti.

Haziran ayında ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. Böylece tüketici fiyatları da Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetmişti.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Enflasyon verilerinin ardından piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği para politikasına odaklandı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda eylülde faiz artışı beklentisi yüzde 61 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri, Fed'in yılın geri kalanındaki adımları açısından belirleyici olacak.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Verinin ardından spot altın yüzde 0,34 yükselerek ons başına 4.073,60 dolar seviyesine kadar çıktı.