ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, hem kâr hem de gelirde piyasa beklentilerini geride bırakırken, 5,6 milyar dolarlık net kâr, 21,3 milyar dolarlık gelir ve 3,46 dolarlık hisse başına kâr ile çeyreklik bazda rekor kırdı.

NET KÂR YÜZDE 58 ARTTI

Morgan Stanley'nin ikinci çeyrek net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar dolardan 5,6 milyar dolara yükseldi. Böylece bankanın net kârı yıllık bazda yüzde 58 artış kaydetti.

Şirketin hisse başına kârı (EPS) da aynı dönemde 2,13 dolardan 3,46 dolara çıktı.

GELİR 21,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Morgan Stanley'nin net geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 21,3 milyar dolara yükseldi.

Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 16,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklanan finansal sonuçlar hem gelir hem de kârlılık tarafında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ÇEYREKLİK BAZDA REKOR

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte elde edilen gelir ve hisse başına kazanç rakamlarının şirket tarihindeki çeyreklik bazda en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Beklentilerin üzerinde gelen bilanço, bankanın yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerindeki güçlü performansını da ortaya koydu.