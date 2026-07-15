Borsa İstanbul'da açığa satış hacmi en yüksek hisseler açıklandı. THYAO 6,06 milyar TL ile ilk sırada yer alırken ASELS, ASTOR, YKBNK ve AKBNK listenin üst sıralarında yer aldı.
Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde en yüksek hacme sahip hisseler belli oldu. 14 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, THYAO 6,06 milyar TL ile listenin zirvesinde yer alırken, ASELS 5,33 milyar TL, ASTOR 2,59 milyar TL, YKBNK 2,55 milyar TL ve AKBNK 2,32 milyar TL ile ilk beşi oluşturdu.
AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyatın düşmesi halinde daha düşük seviyeden geri alarak aradaki farktan kazanç elde etmeyi hedeflediği yatırım stratejisidir. Fiyatın yükselmesi durumunda ise yatırımcı zarar edebilir.
Bu yöntem, piyasalarda fiyat oluşumuna katkı sağlaması ve likiditeyi artırması açısından önemli görülürken, özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde satış baskısını artırabileceği için yakından takip ediliyor.
AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER
14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen açığa satış işlemlerinde hacim bazında öne çıkan hisseler ve işlem verileri şöyle;
|Hisse
|Düşük
|Yüksek
|Aort
|Hacim
|Miktar
|Sözleşme
|THYAO
|321.50
|330.50
|325.31
|6,063,561,280
|18,639,122
|33,422
|ASELS
|345.50
|353.25
|349.19
|5,330,657,359
|15,265,921
|61,288
|ASTOR
|314.00
|330.50
|323.98
|2,587,042,327
|7,985,264
|24,452
|YKBNK
|33.78
|34.36
|34.03
|2,546,296,228
|74,819,506
|30,052
|AKBNK
|67.45
|69.50
|68.67
|2,323,092,748
|33,828,578
|22,306
|SASA
|2.51
|2.59
|2.54
|1,701,192,213
|670,312,980
|10,875
|KCHOL
|189.10
|191.90
|190.52
|1,475,764,170
|7,746,080
|20,815
|ISCTR
|13.63
|13.97
|13.76
|1,382,216,259
|100,444,722
|15,553
|BIMAS
|373.50
|384.50
|381.28
|1,379,243,952
|3,617,393
|14,218
|TUPRS
|267.75
|273.25
|270.59
|1,132,225,254
|4,184,270
|13,660
|EREGL
|40.72
|42.28
|41.64
|1,034,531,974
|24,842,531
|13,881
|TRALT
|50.45
|51.80
|51.06
|828,318,829
|16,223,695
|15,848
|GARAN
|125.80
|129.10
|127.77
|822,736,097
|6,439,217
|10,674
|SAHOL
|88.65
|90.00
|89.38
|805,138,020
|9,008,497
|14,062
|MGROS
|597.50
|641.50
|622.07
|804,959,536
|1,294,001
|12,441
THYAO VE ASELS İLK SIRADA YER ALDI
Açığa satış hacminde 6,06 milyar TL ile THYAO listenin zirvesinde yer aldı. Onu 5,33 milyar TL ile ASELS takip ederken, ASTOR 2,59 milyar TL, YKBNK 2,55 milyar TL ve AKBNK ise 2,32 milyar TL hacimle ilk beş sırada yer aldı.
Bankacılık, savunma sanayi ve sanayi hisselerinin listenin üst sıralarında yer alması, yatırımcıların bu hisselerde yoğun işlem gerçekleştirdiğini gösterdi.
(FİNNET2000)
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