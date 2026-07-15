Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinde en yüksek hacme sahip hisseler belli oldu. 14 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, THYAO 6,06 milyar TL ile listenin zirvesinde yer alırken, ASELS 5,33 milyar TL, ASTOR 2,59 milyar TL, YKBNK 2,55 milyar TL ve AKBNK 2,32 milyar TL ile ilk beşi oluşturdu.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satması ve fiyatın düşmesi halinde daha düşük seviyeden geri alarak aradaki farktan kazanç elde etmeyi hedeflediği yatırım stratejisidir. Fiyatın yükselmesi durumunda ise yatırımcı zarar edebilir.

Bu yöntem, piyasalarda fiyat oluşumuna katkı sağlaması ve likiditeyi artırması açısından önemli görülürken, özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde satış baskısını artırabileceği için yakından takip ediliyor.

AÇIĞA SATIŞ HACMİ EN YÜKSEK HİSSELER

14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen açığa satış işlemlerinde hacim bazında öne çıkan hisseler ve işlem verileri şöyle;

Hisse Düşük Yüksek Aort Hacim Miktar Sözleşme THYAO 321.50 330.50 325.31 6,063,561,280 18,639,122 33,422 ASELS 345.50 353.25 349.19 5,330,657,359 15,265,921 61,288 ASTOR 314.00 330.50 323.98 2,587,042,327 7,985,264 24,452 YKBNK 33.78 34.36 34.03 2,546,296,228 74,819,506 30,052 AKBNK 67.45 69.50 68.67 2,323,092,748 33,828,578 22,306 SASA 2.51 2.59 2.54 1,701,192,213 670,312,980 10,875 KCHOL 189.10 191.90 190.52 1,475,764,170 7,746,080 20,815 ISCTR 13.63 13.97 13.76 1,382,216,259 100,444,722 15,553 BIMAS 373.50 384.50 381.28 1,379,243,952 3,617,393 14,218 TUPRS 267.75 273.25 270.59 1,132,225,254 4,184,270 13,660 EREGL 40.72 42.28 41.64 1,034,531,974 24,842,531 13,881 TRALT 50.45 51.80 51.06 828,318,829 16,223,695 15,848 GARAN 125.80 129.10 127.77 822,736,097 6,439,217 10,674 SAHOL 88.65 90.00 89.38 805,138,020 9,008,497 14,062 MGROS 597.50 641.50 622.07 804,959,536 1,294,001 12,441

THYAO VE ASELS İLK SIRADA YER ALDI

Açığa satış hacminde 6,06 milyar TL ile THYAO listenin zirvesinde yer aldı. Onu 5,33 milyar TL ile ASELS takip ederken, ASTOR 2,59 milyar TL, YKBNK 2,55 milyar TL ve AKBNK ise 2,32 milyar TL hacimle ilk beş sırada yer aldı.

Bankacılık, savunma sanayi ve sanayi hisselerinin listenin üst sıralarında yer alması, yatırımcıların bu hisselerde yoğun işlem gerçekleştirdiğini gösterdi.

(FİNNET2000)

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