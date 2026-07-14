Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Ürünleri Alımı ihalesini kazandığını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ihale kapsamında 43,63 milyon TL bedelli iş için sözleşmeye davet yazısının kendilerine iletildiğini bildirdi.

TEDAŞ İHALESİ FORTE'NİN OLDU

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, FORTE, TEDAŞ tarafından gerçekleştirilen Siber Güvenlik Ürünleri Alımı ihalesine katıldı.

İhale sonucunda en avantajlı teklifin FORTE'ye ait olduğu belirtilirken, şirketin sözleşme imzalaması için TEDAŞ tarafından resmi davet yazısı gönderildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 43,6 MİLYON TL

KAP açıklamasına göre söz konusu işin bedeli 43.628.000 TL (KDV hariç) olarak açıklandı.

Şirketin sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

SİBER GÜVENLİK ALANINDAKİ PROJELERİNE BİR YENİSİ EKLENDİ

FORTE, kamu kurumları ve savunma sanayine yönelik bilişim, yazılım ve siber güvenlik projeleriyle faaliyet gösteriyor.

TEDAŞ ihalesiyle birlikte şirket, enerji altyapısına yönelik siber güvenlik çözümleri alanındaki iş hacmini artırmış oldu.

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