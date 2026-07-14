HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı yeni analizde enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayında yeniden faiz indirimlerine başlayacağını öngördü. Kurum, petrol fiyatlarındaki düşüşün yılın ikinci yarısında ekonomiye destek sağlayacağını belirtirken, İran krizi sonrası görünümün önceki beklentilere göre zayıfladığına dikkat çekti.

HSBC ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

HSBC ekonomisti Melis Metiner tarafından hazırlanan raporda, son dönemde açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

Buna göre HSBC'nin beklentileri şöyle:

2026 yıl sonu enflasyon tahmini: %28

2027 yıl sonu enflasyon tahmini: %15

Raporda, 2027 yılına ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu da vurgulandı.

TCMB İÇİN EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

HSBC, enflasyon görünümündeki bozulmaya rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayında temkinli bir faiz indirim sürecine yeniden başlamasını beklediğini açıkladı.

Raporda, para politikasında kademeli ve ihtiyatlı bir gevşeme sürecinin öngörüldüğü ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Kurum, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyor.

HSBC, 2026 yılı reel büyüme tahminini %2,2 olarak korurken, toparlanmanın ikinci çeyrek ile dördüncü çeyrek arasında kademeli şekilde gerçekleşeceğini öngördü.

PETROL FİYATLARI EKONOMİYE DESTEK SAĞLAYABİLİR

Raporda, petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında düşük seviyelerde kalmasının Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir gelişme olabileceği belirtildi.

Ancak İran krizi sonrasında genel ekonomik görünümün kriz öncesine kıyasla kaçınılmaz olarak bozulduğu değerlendirmesi yapıldı.

CARİ AÇIK UYARISI

HSBC, genişleyen cari açık ve zayıf sermaye girişlerinin Türkiye ekonomisi açısından önemli riskler olmaya devam ettiğini belirtti.

Rapora göre petrol fiyatlarında gerileme yaşansa bile ödemeler dengesi üzerindeki baskılar sürebilir.

Kurum ayrıca kısa vadeli sermaye girişlerinin seyrinin büyük ölçüde küresel risk iştahındaki toparlanmaya bağlı olacağını ifade etti.