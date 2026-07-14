Citi Research, Türkiye piyasalarına ilişkin yayımladığı yeni analizde iki yıllık TL tahvillerindeki kur riski priminin (CRP) Haziran 2026 itibarıyla %12,6 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Raporda, bu oranın 2010'dan bu yana görülen en yüksek seviyelerden biri olduğu belirtilirken, TL tahvillerinin yatırımcılara sunduğu kur korumasına da dikkat çekildi.

KUR RİSKİ PRİMİ 16 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan raporda, iki yıllık TL devlet tahvillerinin getirisi ile Türkiye'nin dolar cinsi Eurobond getirileri arasındaki fark analiz edilerek kur riski primi hesaplandı.

Rapora göre:

2010-2017 ortalaması: Yaklaşık %1

2021-2023: Negatif seviyeler

Haziran 2026: %12,6

Citi, para politikasındaki normalleşmeyle birlikte kur riski priminin yeniden hızla yükseldiğini vurguladı.

2018 KUR ŞOKUNU DA GERİDE BIRAKTI

Raporda dikkat çeken değerlendirmelerden biri de 2018 yılına ilişkin oldu.

Citi'ye göre, 2018'de yaşanan kur şokunda bile kur riski primi yaklaşık %7 seviyesine kadar çıkarken, bugün ulaşılan %12,6 seviyesi son yılların en yüksek değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

"PESO PROBLEMİ" UYARISI

Raporda, kontrollü kur politikasının yatırımcılar açısından oluşturduğu "peso problemi" de öne çıkarıldı.

Buna göre piyasa, günlük kur hareketlerinden çok mevcut kur rejiminin sürdürülebilirliğini ve olası ani bir kur düzeltmesi riskini fiyatlıyor.

Citi, reel kur düzeltmesinin ertelenmesinin yatırımcıların daha yüksek risk primi talep etmesine neden olduğunu belirtti.

TL TAHVİLLERİ YATIRIMCIYA NE KADAR KORUMA SAĞLIYOR?

Rapora göre iki yıllık TL tahvilleri yatırımcıya oldukça güçlü bir kur koruma tamponu sunuyor.

Citi'nin hesaplamasına göre:

TL tahvilinin Eurobond'un gerisinde kalması için,

TL'nin yıllık ortalama yaklaşık %33 değer kaybetmesi

ve 2028 ortalarında dolar/TL'nin yaklaşık 82 seviyesine ulaşması gerekiyor.

Buna karşın;

Beklenen yıllık değer kaybı %17,8

Son bir yıldaki gerçekleşen değer kaybı ise %17 seviyesinde bulunuyor.

Bu da mevcut tahvil getirilerinin piyasanın beklediği kur kaybının yaklaşık iki katı kadar koruma sunduğuna işaret ediyor.

NORMALLEŞME MESAJI

Raporda ayrıca 2025 ilkbaharında görülen zirve seviyelerden yaşanan geri çekilmenin olumsuz değil, normalleşme sürecinin bir parçası olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Citi, önümüzdeki dönemde kur riski primindeki olası gerilemenin nedeninin yatırımcılar açısından belirleyici olacağını ifade etti.