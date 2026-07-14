Temmuz ayının başında 30,26 TL halka arz fiyatıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İntercity), pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Halka arzın ardından borsada işlem görmeye başlayan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, azami 40 milyon adet payın geri alınması için 1 milyar TL'ye kadar fon ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

YÖNETİM KURULU GERİ ALIM PROGRAMINI ONAYLADI

Şirketin 14 Temmuz 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket paylarında oluşan fiyat hareketleri, mevcut piyasa koşulları ve şirketin finansal yapısı değerlendirilerek pay geri alım programının başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada, programın temel amacının pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve şirkete duyulan güvenin desteklenmesi olduğu ifade edildi.

40 MİLYON PAY GERİ ALINABİLECEK

KAP açıklamasına göre geri alım programı kapsamında;

-Azami 40 milyon adet pay (40 milyon TL nominal değer) geri alınabilecek.

-Geri alım işlemleri için azami 1 milyar TL fon kullanılacak.

-Söz konusu fon şirketin özkaynaklarından karşılanacak.

-Programın süresi 1 yıl olarak belirlendi.

-Azami pay sayısına veya fon tutarına ulaşılması halinde program, süre dolmadan sonlandırılabilecek.

"FİNANSAL YAPIYI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK"

Şirket, geri alım programının özkaynaklarla finanse edileceğini ve işlemlerin şirketin likiditesi, faaliyetleri veya finansal dengesi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, geri alım kararının yönetimin şirketin uzun vadeli görünümüne ve değer yaratma potansiyeline duyduğu güveni yansıttığı vurgulandı.

İLK GENEL KURULDA PAY SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE SUNULACAK

Şirket, pay geri alım programına ilişkin kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacağını da bildirdi.

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