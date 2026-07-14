Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (VESTL) kredi notunu bir kademe aşağı çekti. Kuruluş, şirketin uzun vadeli kurumsal aile notunu (CFR) "Caa2"den "Caa3"e düşürürken, kredi notu görünümünü ise "Negatif" olarak korudu.

MOODY'S, VESTEL'İN KREDİ NOTUNU İNDİRDİ

Vestel tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Moody's, şirketin finansal görünümüne ilişkin son değerlendirmesini yayımladı.

Buna göre;

Uzun vadeli Kurumsal Aile Notu (CFR) Caa2'den Caa3'e indirildi.

Temerrüt Olasılığı Notu (PDR) Caa2-PD'den Caa3-PD'ye revize edildi.

Tüm notların görünümü "Negatif" olarak teyit edildi.

500 milyon dolarlık tahvilin notu da düşürüldü

Moody's ayrıca Vestel'in ihraç ettiği 2029 vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin kredi notunu da Caa2'den Caa3'e indirdi.

Söz konusu tahvil notunun görünümü de Negatif olarak korundu.

"NEGATİF" GÖRÜNÜM NE ANLAMA GELİYOR?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kullandığı "Negatif görünüm", mevcut not üzerinde aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor. Bu değerlendirme, şirketin finansal performansı, borçluluk seviyesi ve faaliyet koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemde kredi notunda yeni değişiklikler yaşanabileceği anlamına geliyor.

Moody's'in Caa3 notu ise yüksek kredi riski taşıyan şirketler kategorisinde yer alıyor.