Galata Wind (GWIND), 2026 ikinci çeyrek bilançosunu 10 Ağustos'ta açıklayacak. Şirket ilk çeyrekte 164 milyon TL net kâr elde etmişti.
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin takvimi duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul seans kapanışının ardından açıklamayı planlıyor.
GWIND BİLANÇO TARİHİ BELLİ OLDU
Galata Wind Enerji'nin KAP'ta yayımladığı açıklamaya göre, şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal tabloları ve operasyonel sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Açıklamanın, Borsa İstanbul'da işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.
GWIND HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
İLK ÇEYREKTE 164 MİLYON TL NET KÂR AÇIKLAMIŞTI
Galata Wind, 2026 yılının ilk çeyreğinde;
692 milyon TL hasılat
457 milyon TL FAVÖK
164 milyon TL net dönem kârı elde etmişti.
Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 728 milyon TL'den 692 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 5 düşüş kaydetmişti.
GÖZLER İKİNCİ ÇEYREK PERFORMANSINDA
Yatırımcılar, 10 Ağustos'ta açıklanacak ikinci çeyrek bilançosunda şirketin elektrik üretim performansı, gelirleri, FAVÖK ve net kârındaki değişimi yakından takip edecek.