Temmuz ayının başında halka arz edilen Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İntercity), halka arzdan sağladığı kaynağın bir bölümünü yeni yatırım için kullandı. Şirket, uzun dönem operasyonel araç kiralama faaliyetlerini büyütmek amacıyla 555 aracı filosuna kattığını ve yatırım için 1,43 milyar TL harcadığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım kapsamında yaklaşık 1,79 milyar TL kontrat geliri elde edilmesi bekleniyor.

555 ARAÇ İÇİN 1,43 MİLYAR TL YATIRIM

İntercity, artan kurumsal müşteri talebini karşılamak ve uzun dönem operasyonel araç kiralama faaliyetlerini genişletmek amacıyla toplam 555 araç satın aldı.

Şirket, araç yatırımı için KDV dahil 1 milyar 425 milyon 370 bin 545 TL harcama yapıldığını bildirirken, bu yatırımın 1 milyar 786 milyon 249 bin 647 TL kontrat geliri oluşturmasının beklendiğini açıkladı.

HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 28'İ KULLANILDI

Açıklamaya göre yatırım kapsamında alınan 420 araç, halka arzdan elde edilen fon kullanılarak 1 milyar 69 milyon 48 bin 989 TL bedelle satın alındı. Bu araçlardan 1 milyar 367 milyon 816 bin 765 TL kontrat geliri elde edilmesi öngörülüyor.

Kalan 135 araç ise şirketin öz kaynaklarıyla 356 milyon 321 bin 556 TL bedelle satın alındı. Bu araçların da 418 milyon 432 bin 881 TL kontrat geliri sağlaması bekleniyor.

Şirket, bu yatırımda halka arzdan elde edilen net fonun yaklaşık yüzde 28'ini kullandığını ve fon kullanımının halka arz izahnamesinde belirtilen kullanım alanlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

GELİR YARATACAK YATIRIMLAR SÜRECEK

İntercity, KAP açıklamasında halka arzdan sağlanan kaynağın büyüme stratejisi doğrultusunda yüksek gelir potansiyeli bulunan yatırımlarda kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

TEMMUZ BAŞINDA HALKA ARZ EDİLMİŞTİ

İntercity, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 30,26 TL sabit fiyatla halka arz edilmişti.

Halka arzda 162 milyon payın tamamı satılırken;

Halka arz büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL,

Halka açıklık oranı %19,47 oldu.

Halka arz sonuçlarına göre 707 bin 851 yatırımcıya dağıtım yapılırken, bireysel yatırımcılar talep ettikleri kadar pay aldı.

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