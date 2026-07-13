Yarın itibarıyla Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) ve Gentaş Kimya (GENKM) hisselerinde hak kullanım tarihi başlayacak. İşte iki şirketin temettü dağıtımına dair merak edilen net ve brüt rakamlar:

• Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM)

o Brüt Ödeme: Hisse başına 0,2052545 TL

o Net Ödeme: Hisse başına 0,1744663 TL

o Not: Şirket bu ödemeyi nakit temettü olarak tek seferde gerçekleştirecek.

• Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA)



o Brüt Ödeme: Hisse başına 0,0077651 TL

o Net Ödeme: Hisse başına 0,0066003 TL

o Not: Gıpta Ofis, bu ödemeyle yatırımcılarına vaat ettiği kâr payının 2. taksit dağıtımını tamamlamış olacak.

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Temettü ödemelerinden yararlanabilmek için yatırımcıların ilgili hisseleri 13 Temmuz kapanışı itibarıyla portföylerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Şirketlerin pay başı net nakit kâr payı ödemeleri, hak kullanım tarihinden itibaren genellikle T+2 (iki iş günü) sonra yatırımcı hesaplarına nakit olarak yansıtılmaktadır.

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