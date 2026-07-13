Enerji sektörünün küresel oyuncularından Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), uluslararası pazardaki gücünü dev bir anlaşmayla taçlandırdı.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yerleşik uluslararası bir firma ile güç transformatörü tedariki konusunda milyon dolarlık bir iş ortaklığına imza attığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre bugün (13 Temmuz 2026) imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 31.700.000,00 ABD doları olarak açıklandı.

1,48 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü efektif dolar alış kuru (46,8084 TL/USD) esas alındığında, dev anlaşmanın Türk lirası cinsinden karşılığı tam 1.483.826.280,00 TL (1 milyar 483 milyon TL) olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcıları heyecanlandıran bu anlaşmanın öne çıkan diğer detayları ise şöyle:

• Hasılat Oranı: 31,7 milyon dolarlık bu dev sipariş, Astor Enerji'nin 2025 yılı sonu toplam hasılatının yüzde 4,20'sine denk geliyor. Single bir sözleşme için bu oran şirketin finansal büyümesine güçlü bir katkı olarak yorumlanıyor.

• Teslimat Takvimi: Söz konusu güç transformatörlerinin üretim sürecinin ardından, 2028 yılının ikinci çeyreğinde ABD'deki alıcı firmaya teslim edilmesi planlanıyor.

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