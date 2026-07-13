Goldman Sachs Global Banking & Markets Amerika Döviz Opsiyonları İşlemleri Başkanı Brian Dunne, ABD dolarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dunne, faiz farkları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin doları desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 47,0030 TL, euro ise 53,6690 TL seviyesinden başladı. Dolar/TL böylece yeni tarihi zirvesini gördü.

DOLARI DESTEKLEYEN ÜÇ ANA UNSUR

Brian Dunne'a göre son dönemde doların güç kazanmasının arkasında üç temel neden bulunuyor.

İlk olarak ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak dolara yöneltti. İkinci olarak yapay zeka yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi ve ABD şirketlerinin güçlü karlılıklarını koruması, "ABD istisnacılığı" temasını destekledi. Üçüncü neden ise Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında daha şahin bir politika izleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi oldu.

FED'İN ŞAHİNLEŞME İHTİMALİ DOLAR İÇİN KRİTİK

Dunne, Fed üyelerinin faiz beklentilerinde önemli bir değişim yaşandığını vurguladı.

Mart ayında hiçbir Fed üyesi faiz artırımı öngörmezken, haziran projeksiyonlarında dokuz üyenin en az bir faiz artışını desteklediğini belirten Dunne, piyasaların Fed'in daha şahin bir duruş sergileme ihtimalini yeterince fiyatlamadığını ifade etti.

Analiste göre Fed'in beklenenden daha sıkı bir para politikası izlemesi, doların küresel para birimleri karşısındaki yükselişini hızlandırabilir.

ABD ENFLASYONU DOLARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Piyasaların odağında bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri bulunuyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verileri, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek doları destekleyebilir.

DOLARIN YÜKSELMESİ İÇİN İKİ SENARYO

Goldman Sachs'a göre doların mevcut seviyelerden daha da güçlenmesi için iki olası senaryo öne çıkıyor.

Bunlardan ilki, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve enerji fiyatlarının yükselmesi. İkinci senaryo ise Fed'in beklenenden daha şahin bir politika benimseyerek yeni faiz artışlarına yönelmesi.

Dunne, bu iki gelişmenin de dolar lehine güçlü fiyatlamalara neden olabileceğini söyledi.

JAPON YENİ İÇİN ZAYIF GÖRÜNÜM

Goldman Sachs, Japon yeni konusunda ise temkinli olmaya devam ediyor.

Japonya'da faizler son yılların en yüksek seviyelerinde olmasına rağmen mevcut para politikasının hala gevşek olduğunu belirten Dunne, hükümet ve merkez bankasının daha sıkı adımlar atmaması halinde yen üzerindeki değer kaybı baskısının sürebileceğini ifade etti.