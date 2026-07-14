Enerji sektörünün dev oyuncularından Astor Enerji (ASTOR), Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma ile imzaladığı 31,7 milyon dolarlık (yaklaşık 1,48 milyar TL) dev güç transformatörü tedarik sözleşmesinin ardından borsada hareketlendi.

MİLYARLIK DEV ANLAŞMA: TESLİMATLAR 2028'DE

Astor Enerji tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, ABD’de yerleşik uluslararası bir şirketle güç transformatörü satışı konusunda imzaların atıldığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın detayları finansal açıdan dikkat çekiyor:

• Sözleşme Bedeli: 31.700.000 ABD doları

• TL Karşılığı: TCMB kuruna göre yaklaşık 1,48 milyar Türk lirası.

• Hasılat Oranı: Bu anlaşma, şirketin 2025 yılı sonu hasılatının yaklaşık yüzde 4,20'sine denk geliyor.

• Teslimat Takvimi: Üretilecek dev transformatörlerin teslimatlarının 2028 yılının ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.

BORSADA ASTOR RÜZGARI: HİSSE FİYATI YÜKSELİŞTE

Milyarlık yeni iş ilişkisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ASTOR hisselerinde rüzgarı tersine çevirdi. Güne alıcılı başlayan hisse senedi, dünkü hareketliliğini bugünkü seansa da taşıdı:

• Güncel Fiyat: ASTOR hisseleri saat 11:30 itibarıyla 326,25 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük bazda yüzde 2,59 oranında primli seyrediyor.

• Hacim Rekoru: Hissede gün içi işlem hacmi 3.767.023.241 TL (3,76 milyar TL) gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşırken, el değiştiren hisse miktarı 11.694.060 Lot oldu.

• Önceki Kapanış: Hisse senedi bir önceki seansı 318,00 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Son dönemdeki yatırımları ve küresel siparişleriyle dikkat çeken şirketin orta ve uzun vadeli borsa performansı da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ASTOR hisseleri son 1 ayda yüzde 21,75 değer kazanırken, son 1 yıllık performansı ise yüzde 250,25'lik yükselişe işaret ediyor. Yıllık bazda en düşük 115,10 TL seviyesini gören hisse senedi, zirve noktası olan 385,75 TL'ye doğru ilerliyor.

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