Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), daha önce duyurduğu güneş paneli satış sözleşmesine ilişkin önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, yurt içindeki müşterisiyle nihai satış sözleşmesini imzaladığını, teslimatlara başladığını ve sözleşme tutarının 5,75 milyar TL'ye yükseldiğini duyurdu.

SÖZLEŞME TUTARI 5,75 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Kalyon PV tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Mart 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan 4.523.433.768 TL (124,56 milyon dolar) tutarındaki ön satış sözleşmesi, taraflar arasında imzalanan nihai anlaşmayla güncellendi.

Buna göre nihai satış sözleşmesinin büyüklüğü:

5.749.338.093,63 TL

128.065.017,60 ABD doları olarak revize edildi.

Böylece sözleşme tutarı, ilk açıklanan seviyeye göre yaklaşık 1,23 milyar TL artmış oldu.

TESLİMATLAR BAŞLADI

Şirket, sözleşme kapsamında yer alan güneş panellerinin teslimatlarına başlandığını bildirdi.

KAP açıklamasına göre, söz konusu panellerin teslimatlarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Teslimatların tamamlanmasıyla birlikte sözleşmeden elde edilecek gelirin şirket finansallarına 2026 yılı içerisinde hasılat olarak yansıması bekleniyor.

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