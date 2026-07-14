İşlem adetlerindeki olağanüstü artış ile ağırlıklı ortalama fiyatların yükselişini birlikte analiz eden veriler; Şeker GMYO, Çemaş Döküm ve Birleşim Mühendislik başta olmak üzere 10 hissede güçlü bir para girişine işaret ediyor.

Para girişi analizlerinde yalnızca fiyat artışları tek başına yeterli bir gösterge kabul edilmiyor.

Fiyat yükselişine işlem adedindeki artışın eşlik etmesi ve ağırlıklı ortalama fiyatın günü kapanışa yakın seviyelerde tamamlaması, yükseliş trendinin çok daha sağlıklı bir tabana yayıldığını gösteriyor.

Uzmanlar, tek günlük bu hareketlerin kalıcı ve güçlü birer ralliye dönüşebilmesi için önümüzdeki seanslarda da hacim desteğinin sürmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca tek başına para girişinin alım kararı için yeterli olmadığını; kararların teknik görünüm, şirket haberleri ve temel finansal verilerle desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

GÜÇLÜ PARA GİRİŞİYLE ÖNE ÇIKAN 10 HİSSE

Borsa İstanbul'da işlem adedi ve ağırlıklı ortalama fiyat performansıyla dikkat çeken hisseler ve öne çıkan rakamları şu şekildedir:

• SEGYO (Şeker GMYO): İşlem adedinde yaşanan yüzde 518,93'lük rekor artışla 19,8 milyon adede ulaşıldı. Ağırlıklı ortalama fiyatı yüzde 7,35 yükselen hisse, günü 4,70 TL seviyesinden kapattı.

• CEMAS (Çemaş Döküm): İşlem adedi yüzde 380,70 artarak 39,3 milyon adede tırmandı. Hissenin ağırlıklı ortalama fiyatı ise yüzde 4,02 değer kazandı.

• BRLSM (Birleşim Mühendislik): İşlem adedinde yüzde 257,78'lik güçlü bir sıçrama yaşandı. Hisse, yüzde 10'a yaklaşan tavan sınırındaki yükselişiyle günü 18,39 TL'den tamamladı.

• NETAS (Netaş Telekomünikasyon): Yatırımcıların radarına giren hissede işlem adedi yüzde 240,08 yükselirken, ağırlıklı ortalama fiyat ise yüzde 2,32 artış gösterdi.

• KTSKR (Kütahya Şeker Fabrikası): Ağırlıklı ortalama fiyatında yüzde 7,52 yükseliş kaydeden şirketin işlem adedi de yüzde 224,29 artarak güçlü bir talebe işaret etti.

• SONME (Sönmez Filament): İşlem adedi yüzde 221,57 oranında ivmelenirken, ağırlıklı ortalama fiyatı ise yüzde 4,38 yukarı yönlü hareket etti.

• VERTU (VerusaTürk Girişim): İşlem adedinde yüzde 214,25'lik artış kaydeden hisse, günü 38,92 TL seviyesinde noktaladı.

• BYDNR (Baydöner Restoranları): İşlem adedi yüzde 201,72 oranında artış gösteren hissede ağırlıklı ortalama fiyat yüzde 3,09 yükseldi.

• METRO (Metro Holding): İşlem adedi yüzde 188,87 artış kaydeden hisse, seansı 8,84 TL fiyatıyla kapattı.

• GZNMI (Gezinomi Seyahat): Ağırlıklı ortalama fiyatında yüzde 8,01'lik güçlü bir yükseliş yaşanırken, işlem adedi ise yüzde 182,82 arttı.

ANALİZİN 5 KRİTİK ODAK NOKTASI

• Zirvenin Sahibi Şeker GMYO: Listenin ilk sırasına yerleşen SEGYO, işlem adedindeki yüzde 518,93'lük devasa artışla yatırımcıların en çok yoğunlaştığı hisse oldu.

• Hacim Şampiyonları: CEMAS ve BRLSM sergiledikleri hacim performanslarıyla göz doldurdu. Özellikle BRLSM'de fiyat artışı ile işlem hacminin eş zamanlı büyümesi teknik açıdan olumlu bir görünüm sundu.

• Fiyat ve Para Girişinin Güç Birliği: KTSKR (yüzde 7,52) ve GZNMI (yüzde 8,01), hem ağırlıklı ortalama fiyatlarında sert yükselişler kaydetti hem de işlem adetlerini yüzde 180’in üzerinde artırarak çift yönlü güçlü sinyal verdi.

• Sektörel Dağılımın Çeşitliliği: Para girişinin tek bir sektöre sıkışıp kalmaması borsanın geneli için sevindirici oldu. Listede telekomünikasyondan (NETAS) sanayiye (CEMAS), hizmet sektöründen (BYDNR, GZNMI) gayrimenkule (SEGYO) kadar geniş bir sektörel dağılım görüldü.

• Katılımcı Desteği: Listedeki 10 hissenin tamamında işlem adedi artışının yüzde 183 ile yüzde 519 gibi yüksek bir bantta gerçekleşmesi, yükselişlerin sığ işlemlerle değil, genişleyen bir yatırımcı kitlesinin katılımıyla desteklendiğini gösterdi.

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