Şimşek, yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkânı sunulacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı.



Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam… https://t.co/rFpLy8hgLV — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 14, 2026

Şimşek, reel sektörün finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlayan yeni destek programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı. Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkânı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”