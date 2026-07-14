Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekerken, dev bankalar uzun vadeli görünüm konusunda iyimserliğini koruyor.

HSBC, UBS ve Saxo Bank tarafından yayımlanan son analizlerde, altındaki geri çekilmenin kalıcı bir düşüş trendine işaret etmediği, aksine yeni bir yükseliş öncesinde yaşanan düzeltme hareketi olduğu değerlendirildi.

HSBC: DÜŞÜŞ RİSKİ SINIRLI

HSBC, 2026 yılına ilişkin altın fiyat tahminini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, düşüş riskinin büyük ölçüde sınırlı kaldığını belirtti.

Bankaya göre güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı gibi altını baskılayan temel faktörler önemli ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Bu nedenle mevcut görünümün sert bir düşüşten ziyade fiyatların dengelenme sürecine işaret ettiği ifade edildi.

SAXO BANK: YENİ YÜKSELİŞ ÖNCESİ TABAN OLUŞUYOR

Saxo Bank da altının kalıcı bir düşüş trendine girmediğini belirterek, son aylardaki geri çekilmenin büyük bölümünün rekor yükselişlerin ardından gelen kâr satışlarından kaynaklandığını değerlendirdi.

Banka, kısa vadeli yatırımcıların satışlarının azalmasının ardından uzun vadeli yatırımcıların yeniden piyasada ağırlık kazanabileceğine dikkat çekti.

UBS: GERİ ÇEKİLME YATIRIM FIRSATI

İsviçre merkezli UBS ise mevcut fiyat hareketlerini önemli bir yatırım fırsatı olarak görüyor.

Banka, altının önümüzdeki 12 ay içerisinde yaklaşık yüzde 28 değer kazanabileceğini öngörerek uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlar arasında merkez bankalarının alımları öne çıkmaya devam ediyor.

OMFIF verilerine göre merkez bankalarının yüzde 82'si rezervlerinde fiziki altın bulundururken, Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) anketine göre ise merkez bankalarının yüzde 45'i önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

Analistler, bu güçlü talebin altın fiyatları açısından uzun vadeli destek unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Dünya

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