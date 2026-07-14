Altın fiyatları 14 Temmuz Salı gününe dalgalı bir seyirle başladı. Bugünün ilk işlemlerinde ons altın 3.983 dolara kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini test etti. Daha sonra gelen tepki alımlarıyla yeniden 4.014 dolar seviyesine yükselen ons altın, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağladı.

Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ATA altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

14 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Ons Altın 4.013,75 $ 4.014,66 $ Gram Altın 6.073,55 TL 6.074,44 TL Çeyrek Altın 9.717,68 TL 9.931,71 TL Yarım Altın 19.378,11 TL 19.867,15 TL Tam Altın 39.451,00 TL 39.760,00 TL ATA Altın 40.329,81 TL 41.348,21 TL Cumhuriyet Altını 38.870,70 TL 39.605,34 TL Gremse Altın 98.279,00 TL 99.477,00 TL

KRİTİK EŞİK 4 BİN 100 DOLAR

Analistler, ons altında 4.100 dolar seviyesinin kısa vadede kritik eşik olmayı sürdürdüğünü belirtiyor. ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki hareketler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Yurt içinde ise yatırımcılar gram altındaki hareketi büyük ölçüde ons altın ve dolar/TL kurundaki değişim üzerinden izliyor.