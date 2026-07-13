Finansal piyasalarda risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar yönünü "hikayesi olan" şirketlerden ziyade, bilançosu kaya gibi sağlam olan şirketlere çeviriyor.

Şirketlerin cebinde kalan gerçek parayı gösteren serbest nakit akışı (SNA), gerçek borç yükünü işaret eden net borç ve yatırılan sermayenin verimliliğini ölçen ROIC kriterleri bir araya getirilerek Borsa İstanbul'un sanayi ve ticaret devleri mercek altına alındı.

Filtrelemede baz alınan kriterler, şirketlerin sadece borçsuz olduğunu değil, aynı zamanda ürettikleri nakde göre "ucuz" kalıp kalmadıklarını (SNA/PD çarpanı) da çıplak bir şekilde ortaya koyuyor.

NAKİT AKIŞININ "MİLYARLIK" DEVLERİ

Listenin zirvesinde, serbest nakit akımı milyarlarca lirayı bulan ve net borcu negatif (yani kasasındaki nakdi, toplam borcundan fazla) olan borsa lokomotifleri yer alıyor:

• TUPRS (Tüpraş): Kasasındaki net nakit fazlası 111,8 milyar TL seviyesinde. Firmaya ait Serbest Nakit Akımı ise 63,9 milyar TL ile listenin açık ara lideri.

• ISDMR (İskenderun Demir Çelik): 34,7 milyar TL net nakit fazlasına sahip olan dev şirketin yıllık serbest nakit akışı 27,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

• ENKAI (Enka İnşaat): 278,5 milyar TL ile listedeki en yüksek net nakit fazlasına (negatif borç) sahip şirket konumunda. Yıllık ürettiği serbest nakit ise 23,4 milyar TL oldu.

• AHGAZ (Ahlatcı Dogal Gaz): 45,1 milyar TL net nakit fazlası ve 22,4 milyar TL serbest nakit akışıyla enerjide öne çıkan şirketlerden biri.

NAKİT ÜRETİM GÜCÜNE GÖRE "EN UCUZ" KALAN HİSSELER (SNA/PD)

Bir şirketin ürettiği serbest nakdin, mevcut piyasa değerine oranını gösteren SNA/PD çarpanı ne kadar yüksekse, o şirket ürettiği nakde göre o kadar "ucuz" kabul ediliyor. Bu rasyoda iki şirket inanılmaz çarpanlarla dikkat çekiyor:

• TRENJ (İpek Matbaacılık): 116,30’luk SNA/PD ve ROIC oranıyla, piyasa değerine oranla en agresif ve verimli nakit üreten şirket konumunda. Şirketin net nakit fazlası 29,2 milyar TL seviyesinde.

• DOCO (DO & CO Aktıengesellschaft): 100,22’lik çarpanıyla piyasa değerine göre adeta nakit basan bir diğer şirket. Şirketin ürettiği serbest nakit 11,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

• LMKDC (Limak Çimento): İkinci sayfadaki listede 42,07’lik çarpanı ve ROIC verimliliği ile göze çarpıyor. Şirket 3,1 milyar TL net nakit fazlasına sahip.

• EBEBK & INDES (Ebebek ve İndeks Bilgisayar): Sırasıyla 39,56 ve 38,48’lik SNA/PD çarpanlarıyla, teknoloji ve perakende tarafında "ucuz nakit üretenler" listesinde üst sıralarda yer alıyorlar.

BÜYÜK DEĞERLEMEYE SAHİP BORÇSUZLAR

Piyasa değeri yüksek olmasına rağmen borç yükü taşımayan ve istikrarlı nakit döngüsünü koruyan dev şirketler de listede kendilerine yer buldu:

• AYGAZ (Aygaz): 54 milyar TL’lik piyasa değerine sahip olan şirket, 3,2 milyar TL net nakit fazlası taşıyor ve yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde serbest nakit üretiyor.

• NUHCM (Nuh Çimento): 33,7 milyar TL piyasa değerine karşılık, 7,4 milyar TL net nakit fazlasıyla çimento sektörünün en likit oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

• MAVI (Mavi): 31,4 milyar TL piyasa değeri olan hazır giyim devi, 4 milyar TL net nakit fazlası ve 6,9 milyar TL serbest nakit akışıyla büyümesini tamamen borçsuz finanse ediyor.

ANALİZ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ: BU VERİLER BİZE NE ANLATIYOR?

• Net Borç (Yıllık) < 0 Olması: Şirketin banka borçları dahil tüm yükümlülüklerini düştüğümüzde bile kasasında fazladan nakit kaldığını, yani finansal krizlere karşı tam korumalı olduğunu gösterir.

• Serbest Nakit Akışı (SNA): Şirketin tüm yatırımlarını yaptıktan sonra cebinde kalan, yani temettü dağıtmaya veya yeni yatırımlara harcamaya hazır olan "özgür" paradır.

• ROIC (Yatırılan Sermayenin Getirisi): Şirket yönetiminin, ortaklardan ve borç verenlerden aldığı sermayeyi ne kadar kârlı işlerde kullandığını ölçer. Listedeki şirketlerde bu oranların yüksek olması, operasyonel verimliliğin kanıtıdır.

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