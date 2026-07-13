Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, sonbahar ve kış döneminde seyahat planı yapan yolcuları sevindirecek dev bir indirim kampanyasına imza attı.

Yurt içi uçuş ağını kapsayan kampanya kapsamında bilet fiyatları 1.449 TL’den başlayan cazip seviyelere çekildi.

Seyahat bütçesini hafifletmek isteyen yolcular için ayrılan toplam kontenjan ise 150 bin koltuk olarak açıklandı.

YARIN GECE YARISI BİTİYOR

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların elini çabuk tutması gerekiyor.

THY’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre indirimli biletler, yarın saat 23.59’a kadar satın alınabilecek. Bu süre dolduktan sonra bilet fiyatları normal tarifeye dönecek.

KAMPANYA HANGİ DÖNEMLERİ KAPSIYOR?

Yarın gece yarısına kadar indirimli olarak satın alınacak biletler, yılın en sevilen seyahat dönemlerinden birinde kullanılabilecek:

• Seyahat Dönemi: 1 Ekim – 20 Aralık tarihleri arasındaki tüm uçuşlar.

KAMPANYA DETAYLARI VE KATILIM KOŞULLARI

• Geçerli Olduğu Hatlar: Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı olan tüm yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak.

• Nereden Satın Alınabilir? Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen seyahat severler biletlerini THY Çağrı Merkezi, resmi internet sitesi (turkishairlines.com) ve THY mobil uygulaması üzerinden hızlıca rezerve edebilecek.