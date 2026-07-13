Küresel piyasalar tarihi rekorlar kırıp yatırımcıların risk iştahı tavan yaparken, finans dünyasının en tecrübeli ismi Warren Buffett’tan piyasaları derin bir sessizliğe gömen, adeta "fırtına öncesi sessizlik" dedirten hamleler geliyor.

Berkshire Hathaway’in SEC’e sunduğu son finansal raporlar, efsanevi yatırımcının CEO'luk koltuğunu devretmeden önce arkasında devasa bir nakit dağı bıraktığını ortaya koydu.

Tam 13 çeyrektir aralıksız hisse satan ve kasasındaki nakit rezervini 397 milyar dolara çıkaran ‘Omaha Kahini’ için "Piyasalarda büyük bir düzeltmenin ayak seslerini mi duyuyor?” sorusu gündemde.

KASADA 397 MİLYAR DOLAR NAKİT VAR

Berkshire Hathaway, tam 13 çeyrek üst üste hisse senedi piyasalarında net satıcı pozisyonunda yer aldı. Bu süreçte Buffett'ın satın aldığı hisseler ile sattığı hisseler arasındaki fark 187 milyar dolarlık devasa bir net satış hacmine ulaştı.

Bu agresif nakde geçiş stratejisinin sonucu ise finans tarihinde eşine az rastlanır bir tabloyu beraberinde getirdi:

• Nakit Dağı: 2022 yılı sonunda yaklaşık 100 milyar dolar olan Berkshire Hathaway'in nakit ve kısa vadeli ABD Hazine bonosu varlıkları, 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla 397,4 milyar dolara fırladı.

• Şirket Değerinin Üçte Biri Nakit: Bu rekor nakit rezervi, dev yatırım şirketinin toplam piyasa değerinin üçte birinden fazlasına tekabül ediyor. Şirket, sadece 2026’nın ilk çeyreğinde bile 8 milyar dolardan fazla hisse satışı yaptı.

• Oturduğu Yerden 12 Milyar Dolar: Kullanılmayan bu devasa nakit, ağırlıklı olarak kısa vadeli ABD Hazine bonolarında park edilmiş durumda. Berkshire, sadece bu bonoların faizinden yılda yaklaşık 12 milyar dolar risksiz gelir elde ediyor.

İKİ KRİTİK GÖSTERGE BİRDEN KIRMIZI ALARM VERİYOR

Piyasalar Buffett’ın bu temkinli duruşunun nedenini sorgularken, borsa değerlemelerini ölçen iki devasa gösterge adeta kırmızı alarm veriyor:

1. Buffett Göstergesi Tarihi Zirvede (yüzde 235+)



Bir ülkenin borsasının ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlamak için borsanın toplam değerini ülkenin GSYİH’sine (ekonomik üretimine) oranlayan ve Buffett tarafından popüler hale getirilen göstergede tehlike çanları çalıyor.

Buffett’ın yüzde 200’ün üzerini "çok riskli" olarak tanımladığı ve 1970’ten bu yana ortalaması yüzde 88 olan bu gösterge, haziran ayında yüzde 238,5 ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Temmuz başında ise yüzde 235’in üzerinde kalmaya devam ediyor.

2. Shiller F/K (CAPE) Oranı: Tarihin En Pahalı İkinci Dönemi



ABD borsalarının pahalılığını ölçen bir diğer güvenilir ölçüt olan Shiller F/K oranı 41,6 seviyesine ulaştı.

Bu oran, 1871’den bu yana Wall Street’in karşılaştığı en pahalı ikinci döneme işaret ediyor.

Tarihsel ortalaması 17,4 olan bu göstergenin geçmişte ne zaman 30 seviyesinin üzerine çıksa, ardından ABD borsalarında yüzde 20’yi aşan sert çöküşler ve düzeltmeler yaşandığı biliniyor.

"İNSANLARIN KUMAR OYNAMA EĞİLİMİ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI"

Warren Buffett, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamalarda piyasalardaki aşırı iyimserliği ve günlük spekülatif işlemleri sert bir dille eleştirmişti.

Efsanevi yatırımcı, "İnsanların kumar oynama eğiliminin bu kadar yüksek olduğu başka bir dönem yaşamadık" diyerek piyasadaki köpüğe dikkat çekmişti.

Berkshire Hathaway’in yeni CEO’su Greg Abel de yatırımcıların yüreğine su serpen bir açıklama yaparak, bu dev nakit rezervinin bir rastlantı olmadığını, bilinçli bir stratejiyle korunduğunu belirtti. Abel, aşırı pahalı piyasalarda yapay fırsatların peşinden koşmak istemediklerinin altını çizdi.

Şirket son dönemde Taylor Morrison satınalması ve Alphabet (Google) yatırımı gibi hamleler yapsa da bunlar 397 milyar dolarlık kasanın yanında okyanusta bir damla olarak kalıyor.

SONUÇ: BÜYÜK ÇÖKÜŞ MÜ, SABIR STRATEJİSİ Mİ?

Ekonomistler, tek başına Buffett'ın nakde geçmesinin borsaları çökertecek bir unsur olmadığını belirtiyor. Ancak hem Buffett Göstergesi hem de Shiller F/K oranının eş zamanlı olarak tarihi zirvelerde bulunması, hisse senetlerinin geçmiş ortalamalara göre inanılmaz derecede pahalılandığını çıplak bir şekilde ortaya koyuyor.

Omaha Kahini’nin onlarca yıldır uyguladığı ve onu dünyanın en zengini yapan strateji ise hiç değişmedi: Piyasalar pahalıyken arkana yaslan ve sabırla bekle; gerçek fırsatlar (çöküşler) ortaya çıktığında ise elindeki devasa nakit gücüyle piyasayı dipten topla.

Finans dünyası şimdi sadece Buffett'ın sattığı hisseleri değil, kasasında beklettiği yüz milyarlarca doları hangi saniyede oyuna süreceğini korku ve merakla izliyor.

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