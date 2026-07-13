Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği temettü takviminde bir netlik de Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) cephesinden geldi.

Şirket, kâr payı dağıtımına ilişkin nihai kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna ilan etti.

13 Temmuz 2026 tarihinde yapılan KAP açıklamasına göre şirketin gerçekleştirdiği son Genel Kurul toplantısında 2025 yılı finansal dönemi masaya yatırıldı.

YÖNETİM KURULUNUN TEKLİFİ GENEL KURULDAN GEÇTİ

Ortakların katılımıyla düzenlenen Genel Kurul toplantısında, şirketin geleceğe yönelik finansal yapısını koruma ve büyüme stratejileri doğrultusunda hazırlanan temettü önerisi oylandı.

Yapılan oylama sonucunda; Ata Turizm Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı faaliyetleri neticesinde nakit temettü (kâr payı) dağıtılmaması yönündeki teklifi, oy çokluğu ile kabul edilerek kesinleşti.

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