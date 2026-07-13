Sermaye piyasalarına 15,00 TL’lik halka arz fiyatıyla adım atan ancak işlem görmeye başlamasının ardından ikinci ve üçüncü işlem günlerinde üst üste taban serisi yakalayarak yatırımcısını üzen Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE), piyasaya moral verecek yeni bir karar aldı. Halka arz fiyatının altına sarkan ve bugün itibarıyla 14,00 TL seviyelerinde dengelenme çabası gösteren şirket, geleceğe yönelik kâr paylaşım stratejisini resmileştirdi.

Şirket tarafından 13 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında alınan kararla hazırlanan "kâr dağıtım politikası" kamuoyuna ilan edildi.

MEVZUATA UYGUN POLİTİKA İLK GENEL KURULDA ONAYA SUNULACAK

SOHOE Yönetim Kurulu'nun aldığı 13.07.2026 tarihli karara göre; Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği, Özel Durumlar Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) başta olmak üzere tüm yasal mevzuat hükümleriyle tam uyumlu bir kâr dağıtım metni hazırlandı.

Şirket yönetimi tarafından şekillendirilen bu yeni temettü politikası, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin (yatırımcıların) onayına sunulacak.

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